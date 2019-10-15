「Blank Widget」讓手機主畫面留白，盡情展示喜歡的桌布！（Android）

安卓手機桌面擺設的自由度很高你可以新增多個桌面來管理不同的 App或是加入各種實用的小工具，

擺放的位置都能任意調整若換了一個超喜歡的桌布不希望它被任何的東西遮擋此時最簡單的方式就是將主畫面清空但當下載新的 App 時手機又可能會自動將 App 圖示新增到該桌面如果想一勞用逸可以考慮用「Blank Widget」來讓指定的桌面保持空白。

「Blank Widget」是一個沒有任何功能的透明桌面小工具最主要的作用就是佔位置你可以將它新增到桌面然後自由控制它的大小將不想要被遮擋的部份用它來填補位置就不怕有任何的 App 圖示或小工具會不小心出現在那邊。

使用的方式超簡單不需任何的設定而且體積超小只需 16k想要盡情展示喜歡的桌布嗎？現在就來試試看吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Blank Widget

Blank Widget 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Chislon Chow

Chislon Chow 官方網站： https://chislonchow.wordpress.com/

https://chislonchow.wordpress.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Blank Widget」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後在桌面長按開啟選單點入「Widgets」。（注意：每款手機的小工具設置方式可能略有不同）（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

第2步 接著在小工具列表中找到「空白」（or Blank）將它新增到桌面上此時它只會有一格的大小。

第3步 利用四邊的調整點將「空白」拉大填滿整個桌面就完成設定囉！之後若不小心將 App 圖示或小工具拖曳到這個桌面下方就會顯示「此頁無空間。」桌布就不會被任何東西遮擋了。