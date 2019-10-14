喜歡玩實體的密室逃脫嗎？「密室錄」幫搜全台密室逃脫遊戲、工作室，還能記錄逃脫結果、心得分享！（iPhone, Android）

實體的密室逃脫遊戲在台灣已經存在許久但一直到今年本人才有機會親身去體驗它的樂趣。在故事當中身歷其境並實際去觸摸這些隱藏在其中的謎題，

透過團隊合作每個人絞盡腦汁的解謎那感覺相當的有趣！建議有興趣的人一定要揪團玩看看哦！

不過在全台灣各地有非常多的密室逃脫工作室每個工作室又有推出多種不同的密逃主題想玩的話都只能在 Google 裡大海撈針透過其他玩家的分享來找尋適合的遊戲找起來著實有些累人如果你是新加入的玩家或已是密逃老手這邊要推薦各位下載「密室錄」這個 App可以讓你更容易找到喜歡的密室逃脫遊戲！

它是一款專門蒐集全台密室逃脫遊戲與工作室的 App你可以用關鍵字來搜尋或是透過地區、熱門度、評分高低……等來排序每款遊戲都有提供詳細的介紹資訊並結合玩家的心得分享與評論感興趣的主題可以先加入收藏還能直接將遊戲簡介與連結分享給好友揪團超輕鬆！

對於已經挑戰過的遊戲還能加入標記並提供心得分享給其他的玩家做參考在程式中也會依據紀錄來計算出你的逃脫成功率是一款專屬於密逃人（咦？感覺甜甜的）的超實用 App 唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 密室錄

密室錄 軟體語言： 繁體中文, 英文

繁體中文, 英文 開發人員： Easuno

Easuno 官方網站： https://www.facebook.com/escapeage/

https://www.facebook.com/escapeage/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 12.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 正式進入前可選擇連結 Google、Facebook 帳號或利用 Email 註冊登入。登入後就能看到遊戲列表囉！

第2步 在上方可用關鍵字來搜尋遊戲點擊右上角的選單鈕可調整「地區排序」或使用各種的「遊戲排序」條件。

第3步 點入感興趣的遊戲就能看到相關的介紹往下拉還有玩家的評論與心得分享遊戲的地點、人數、花費時間……等在這邊都有提供。

第4步 若想要將遊戲資訊分享給好友直接點擊右上角選擇「揪團去」就能輕鬆將相關訊息傳送給好友囉！

第5步 若是已玩過的遊戲可點擊「我已玩過」進行標記。輸入日期以及逃脫成功與否再按下「加入」。

第6步 為遊戲評分也可以留下評論並選擇是否要公開。按下「確認」後就可以在「記錄」中看到程式還會統計出你的逃脫成功率哦！

第7步 「工作室」列出了全台灣的密室逃脫工作室如果有特別喜歡某個工作室的遊戲設計就可以直接在這邊搜尋比較快。「收藏」裡則會列出所有加入收藏的遊戲。對於喜歡玩密逃的朋友來說真是個不錯的工具唷！