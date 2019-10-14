重複檔案搜尋器 Duplicate & Same Files Searcher v5.2.1

電腦用久了難免會把一些相同的照片、影片或文件等內容重複儲存在同一個硬碟中有時候只是忘了已經備份過了，

有時候可能原本就散落在不同資料夾很難管理或比對。

如果有整理重複檔案的需求可以試試看這個俄羅斯人寫的小軟體 Duplicate & Same Files Searcher 來搜尋比對看看如果有重複的、沒用到的就把它刪掉節省硬碟空間。

使用時除了可以自訂檔名關鍵字或使用不同的副檔名來篩選之外還能透過檔案大小來過濾你要的檔案並且能忽略硬碟中不佔空間的系統檔、Symbolic Link 連結、常駐程式和檔案捷徑… 等搜尋的速度很快比對的效果也好。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Duplicate & Same Files Searcher

Duplicate & Same Files Searcher 軟體版本： 5.21

5.21 軟體語言： 英文、簡體中文、俄文… 等多國語言

英文、簡體中文、俄文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.09 MB

1.09 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： Yury Malich

Yury Malich 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 Duplicate & Same Files Searcher 軟體視窗可以先按上方選單中的「Settings」→「Language」切換成你要的語言介面。如果要開始搜尋、比對重複檔案的話可以按一下左上角的「Start Search…」開始搜尋。



第2步 接著可勾選你要比對檔案的資料夾我們可依據實際需求在「包括」、「不包括」方框裡面輸入特定關鍵字或副檔名或在下方設定檔案的大小只針對你要的檔案做處理就好。



第3步 比對完成後視窗中間會顯示重覆的檔案名稱與其所在的資料夾位置、檔案大小、修改日期…等各種資訊可依次訊息來決定要怎麼處理。