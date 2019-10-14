連假一結束，上班唸書都失專注？讓「白噪聲」幫你把思緒通通拉回來！（Android）

四天說長不長說短也不短已經足夠讓大家的心情都飛到外太空去，

連假一結束的上班、上學日對大多數的人來說肯定都是不太好受的唸書容易分心、工作的專注力也可能大大降低若環境允許的話可以考慮搭配「白噪聲」來幫助集中精神。

「白噪聲」是一款高品質的環境音混合器提供雨聲、雷聲、風聲、森林、營火、海浪、火車、咖啡館、白噪音……等 16 種聲音每一種聲音皆可個別控制音量大小你可以隨自己的喜好任意調配出專屬的環境混音並可將混音組合保存下來之後就能直接使用。

如果不知道該怎麼搭配程式也有準備一些情境主題像是樹林裡的小溪、靠近海灘的露營或是秋季咖啡館也有專門用來集中精力的混音組合裡頭的環境音量大小都調配的恰到好處可以隨點隨播。

程式可在背景播放並有提供定時器可使用在睡前聽或是將其當做番茄工作鐘來使用都是不錯的哦！如果覺得注意力一直無法集中就戴上耳機讓「白噪聲」來幫助你吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 白噪聲

白噪聲 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Relaxio

Relaxio 官方網站： http://www.relaxio.net/

http://www.relaxio.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上版本

Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「白噪聲」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後開啟程式若介面為非慣用語言可在下方做修改按下「開始」即可正式進入環境音列表。

第2步 點擊想要加入的環境音可在圖示下方調整音量也可以點擊右下角的「喇叭」圖示展開音量調節功能更方便調整所選取的環境音音量。

第3步 點擊下方的「定時器」可設定想要連續播放的時間。

第4步 點擊「愛心」可開啟收藏夾這邊可將自己的混音保存下來下方也有提供一些預設的情境組合直接點擊就能收聽囉！