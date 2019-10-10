[下載] Adobe Reader v2019.021.20047 PDF 文件閱讀器 繁體中文版（舊稱Acrobat Reader）

2019/10/17 更新：Adobe Reader 軟體版本更新至 v2019.021.20047 最新版修復了一些安全性與相關問題如果你有安裝此軟體的話， 強烈建議下載更新為最新版本。

Adobe Reader X 是 9.x 版的後續版本由於已經來到了 10.x 版所以直接以「X」來稱呼這個新版本的軟體。Adobe Reade 以前叫作 Acrobat Reader主要功能是用來讀取 Acrobat 或其他編輯軟體所製作出來的 PDF 格式的文件檔。

如果你常常需要瀏覽、取用 PDF 文件檔的話可以先在電腦中安裝 Adobe Reade 即可正常開啟、閱讀 PDF 檔案。事實上之前有很長一段時間Adobe公司推出的PDF閱讀器軟體都很肥大啟動程式或開啟PDF文件的時間都超長不過這現象在最近版本中似乎稍有改善已經不再像之前那樣讓人難以忍受了應該也是可以安裝來用了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Adobe Reader （舊稱Acrobat Reader）

Adobe Reader （舊稱Acrobat Reader） 軟體版本： 2019.021.20047

2019.021.20047 軟體語言： 中文版（繁體中文、簡體中文）

中文版（繁體中文、簡體中文） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 165 MB

165 MB 系統支援： Windows, macOS, Linux

Windows, macOS, Linux 官方網站： http://get.adobe.com/tw/reader/otherversions/

http://get.adobe.com/tw/reader/otherversions/ 軟體下載： 按這裡

Adobe Reader的操作介面：