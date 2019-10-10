[下載] Adobe Reader v2019.021.20047 PDF 文件閱讀器 繁體中文版（舊稱Acrobat Reader）

2019/10/17 更新：Adobe Reader 軟體版本更新至 v2019.021.20047 最新版修復了一些安全性與相關問題如果你有安裝此軟體的話，

強烈建議下載更新為最新版本。

Adobe Reader X 是 9.x 版的後續版本由於已經來到了 10.x 版所以直接以「X」來稱呼這個新版本的軟體。Adobe Reade 以前叫作 Acrobat Reader主要功能是用來讀取 Acrobat 或其他編輯軟體所製作出來的 PDF 格式的文件檔。

如果你常常需要瀏覽、取用 PDF 文件檔的話可以先在電腦中安裝 Adobe Reade 即可正常開啟、閱讀 PDF 檔案。事實上之前有很長一段時間Adobe公司推出的PDF閱讀器軟體都很肥大啟動程式或開啟PDF文件的時間都超長不過這現象在最近版本中似乎稍有改善已經不再像之前那樣讓人難以忍受了應該也是可以安裝來用了。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Adobe Reader （舊稱Acrobat Reader）
  • 軟體版本：2019.021.20047
  • 軟體語言：中文版（繁體中文、簡體中文）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：165 MB
  • 系統支援：Windows, macOS, Linux
  • 官方網站：http://get.adobe.com/tw/reader/otherversions/
  • 軟體下載：按這裡

Adobe Reader的操作介面：

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最後更新：10-17, 2019 上午 8:25

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訪客留言：

42 Replies to “[下載] Adobe Reader v2019.021.20047 PDF 文件閱讀器 繁體中文版（舊稱Acrobat Reader）”

  1. 為什麼你們知道我的信用卡號碼?為什麼加入帳號要收錢?請給我一個正當的理由，我不想聽廢話，有看到訊息回電給我0918817725簡小姐

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  6. 下載繁體中文版完成安裝後，語言卻只能選擇英文??
    偏好設定裡也只有英文這個選項~
    是否還須另外下載語言包??

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  8. 建議更新到目前最新的Adobe Reader X (10.x )，因為：有修正很多問題，尤其是：安全漏洞！※Adobe安全性公告網頁：Adobe Security bulletins and advisories，網址：http://www.adobe.com/support/security/

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  11. 基本上個人比較喜歡使用 Foxit Reader，
    又輕巧又快速~~
    雖然說 Adobe Reader 比較有名，
    但是實在效能上跟 Foxit 比，
    Foxit 快多了~~
    迷之聲 : 阿就是只想打開 *.pdf 來觀看而已!!
    需要載入這麼多有的沒的嗎? 囧~~

    以上 AYO 阿佑

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  14. 7樓的有水準一點好不好，不喜歡不爽看你…可以不用來，既然來了就不要亂噴口水，很臭的

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