Mute Tab 只要按一下,就讓所有分頁都安靜(Chrome, Firefox, Opera 擴充套件)

在電腦前工作時很多人都會習慣用瀏覽器分頁打開 YouTube 聽音樂有時新開啟的網站如果又有其它的音樂出現或是在逛 Facebook 時,

看到其它的影片所有分頁的聲音就會混雜在一起讓人聽起來好焦慮。

此時可能就必須先去將 YouTube 暫停或是去將其它發出聲音的網頁音訊關閉雖然可以透過滑鼠右鍵去點擊分頁來設定但還是覺得不夠直覺也不太好按。如果你經常可能會需要暫時先讓所有網頁靜音或是只想讓目前使用中的分頁播放出音訊的話可以裝看看這個「Mute Tab」擴充套件。

其支援 Google Chrome、Firefox 以及 Opera 三種瀏覽器使用功能簡單且體積小巧安裝後會在工具列上出現一個「喇叭」圖示在任何分頁下點擊就能立即關閉所有分頁的音訊。另外也可以改為只靜音使用中的分頁或只靜音未被使用的分頁音訊可視個人的使用需求來做設定哦!

開發者也有提到其可全分頁靜音後手動恢復單一分頁的聲音只要在該分頁頁籤上按滑鼠右鍵就能選取「Unmute Tab」BUT!(人生總是會出現這個 BUT)測試時在右鍵選單中並沒有出現這個選項可以使用所以目前就是有以下三種模式可以選擇:

1. 全靜音

2. 只靜音目前使用中的分頁

3. 只靜音目前未使用的分頁

有需要的朋友可以參考看看囉!

繼續閱讀

使用方法:

第1步 使用瀏覽器開啟下載網頁後將程式安裝到瀏覽器中。以 Google Chrome 為例點擊「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」。

第2步 在工具列上就會出現一個黑色的「喇叭」點擊一下就能將所有目前含音訊的分頁全都靜音「喇叭」圖示也會加上一個「紅色斜線」代表靜音中。

第3步 在工具列「喇叭」圖示上按滑鼠右鍵點入「選項」可調整靜音的方式。預設為全靜音可視自身需求來做調整。

第4步 若選擇「Mute all tabs except the active tab」就會像下圖這樣按下靜音鍵後非使用中的分頁就會自動靜音啦~