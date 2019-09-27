「雅婷 Live Music」專屬於你的私人 AI 樂團，隨性點首歌來聽吧！（iPhone, iPad）

有沒有那種很想聽點音樂可是又不知道該聽些什麼的經驗？這種時候如果可以隨興走進一間爵士鋼琴酒吧點杯好酒靜靜的聽著台上的音樂演奏，

感覺應該蠻不錯的。但這類酒吧很多人一生可能都沒踏進去過一次若想體驗看看這種感覺可以下載「雅婷 Live Music」到手機中讓它隨時都能為你即興演出！

不過「雅婷 Live Music」這個名字是不是勾起了你一些回憶呢？不是在說從小到大班上的那些雅婷同學而是在說「雅婷逐字稿」這個 App 啦！沒錯這兩個 App 都是由台灣人工智慧實驗室所推出的所以才會一樣有那麼親切的命名。

這款程式是一個人工智慧的音樂服務每次進入聽到的音樂都是不同的爵士樂但程式還是有提供七種不同的曲風可讓使用者選擇想看書的時候就聽「與一本好書邂逅」；工作時就到「你最愛的咖啡廳」；散步、運動時就來個「適合散步的街道」。提供多種情境式的歌單想聽什麼都可以。

但有時候聽音樂可是很看心情的程式就列出了輕鬆、平靜、愉悅、孤單、興奮與開心這六種心情讓你可以用心情來點歌無論是開心還是難過雅婷都會陪你一起渡過。（世界各地的雅婷同學耳朵是不是超癢的呢？XD）如果你喜歡聽爵士音樂的話可以下載來試試哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 雅婷 Live Music

雅婷 Live Music 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： AI Labs, LLC

AI Labs, LLC 官方網站： https://ailabs.tw/

https://ailabs.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「雅婷 Live Music」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式時會預設顯示上回離開始的模式點擊「藍色」按鈕可以選擇不同的情境曲風。

點擊「橘色」按鈕則可依心情來為你創作不同的音樂每回切換曲風或心情都會需要數秒的音樂創作時間接著就能盡情的享受音樂囉！程式可於背景播放無論是關上螢幕或是邊瀏覽網頁、玩遊戲都沒問題。