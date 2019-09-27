「毛筆照片」在照片中加入直式毛筆字，水墨風格更濃烈！（iPhone, iPad）

在照片裡加文字很多照片編輯器都做得到但通常文字都是以橫向的居多，

而且中文字體經常能選擇的有限。這款「毛筆照片」則要給大家另一種不同的選擇它可以讓你在照片中添加直向文字而且是水墨毛筆字體若是搭配水墨風格的背景圖整個就會超對味！

可以直接使用相機拍照或是透過相簿選取適合的背景圖在加入文字時必須一句一句新增因為沒有支援斷行的功能每句文字可調整字體大小、顏色以及位置無論背景顏色是深是淺都能有最好的表現。

如果偶爾需要使用橫向的文字排列程式也有提供轉換按鍵所以要直要橫皆可。免費版本只開放繁體中文、簡體中文各一款字體還有兩款的英文字體可使用若想要使用更多不同的中文字體就需另外付費解鎖囉！喜歡水墨風格的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 毛筆照片

毛筆照片 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： CHI HAO CHIU

CHI HAO CHIU 官方網站： http://millva.com/APPS.html

http://millva.com/APPS.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.1 以上

iOS 12.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「毛筆照片」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟後會預設一張背景圖在左上角可以選擇要使用「相機」拍照或透過「相簿」選取照片。

第2步 接著在上方先選擇要加入直向或橫向的文字然後點擊「＋」新增。輸入文字後可使用左側的控制桿調整字體大小下方則可改變文字顏色字體的部份目前繁、簡皆只開放一款可試用英文字體可在字體列上向左滑動就能看到。調整好後按下「好了」即可新增到照片中。

第3步 由於沒有斷行的功能所以若想要加入多個句字就需要分次新增不然會太長無法顯示在照片中。

第4步 左下角的「x」可以移除最後一個文字、移除所有文字或是移除圖片與文字。完成編輯後就可以選擇儲存或分享囉！

這風格其實還挺適合用在長輩圖裡呢！



（這長輩圖內容是否太負能量了 XDDDD）