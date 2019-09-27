Popcorn Burst 爆米花機滿出禁止！你控制得了嗎？（iPhone, Android）

看電影的時候來桶爆米花最棒了！但通常我們在電影院買到的爆米花都是已經爆好的如果可以看到正在爆的當下一定超療癒，

應該可以站在爆米花機前面看很久都不會膩。

若你也很喜歡爆米花可以來玩玩看這款「Popcorn Burst」它是一款有趣的爆米花遊戲每個關卡玩家都必須控制爆米花的爆出的量到達指定的高度才能過關但也不能太豪邁的亂爆一通因為只要掉出桶外超過三顆就算挑戰失敗啦～

一開始會以為沒有難度但殊不知代誌不是憨人想的那麼簡單爆米花桶的設計會越來越有創意而且加入一些移動的機關或是其它的障礙來影響玩家對數量的判斷越玩會越上癮唷！

在遊戲當中還可以收集「笑臉貼紙」集滿 3 枚就可以抽抽樂除了可以賺取額外的金幣外也有機會獲得更多可以拿來爆的東西例如冰塊、籃球、小香菇。另外累積足夠的金幣也可以用來隨機解鎖更多有趣的物品。不過網路連線時遊戲的廣告蠻多的基本上一關就會有一個廣告若不想離線玩遊戲的話就不建議下載了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Popcorn Burst

Popcorn Burst 軟體語言： 英文

英文 開發人員： SEIGEIMS, OOO

SEIGEIMS, OOO 官方網站： https://saygames.by/

https://saygames.by/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次使用會先請玩家同意相關的隱私條款按下「I Accept」再點擊「OK」即可進入第一關。長按畫面任一處就能開始爆米花放開手才會停止讓爆米花數量達虛線位置且沒有溢出桶外超過三顆即可過關。

當遊戲偵測到爆米花已達虛線時上方的爆米花人會就出現並開始倒數在時間內若爆米花掉落桶外每掉一顆就會在左上角扣除一顆掉超過三顆就算挑戰失敗需再重新來過。

關卡的設計會越來越多元加入一些障礙或是會移動的機關。

每隔幾關就會有一個賺金幣的機會一樣長按畫面就能讓金幣滾下來囉！

在遊戲中會有機會收集到「笑臉貼紙」讓爆米花去觸碰到即可收集。滿 3 枚可進行抽獎大多可獲得不等的金幣獎勵也有機會可以解鎖新的物品。

從主畫面點擊右側的「SKINS」也可以用金幣來解鎖新的物品。

像是小餅乾（這個很母湯！密集恐懼症要發作了！）或是可愛的星星糖。

每個關卡最多可獲得三顆星必須有足夠的星星才能解鎖特殊關卡如果想要回頭再重新挑戰沒拿到三顆星的關卡可以點擊像「骰子」的圖案就能進入關卡列表手動選擇要玩的關卡。

特殊關卡裡的爆米花桶造型都很可愛皆是有一個主題性的玩起來頗療癒哦！