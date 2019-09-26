這個 Chrome 外掛給它裝下去，用電腦購物 LINE 點數也可以輕鬆賺！

有在使用 LINE 的朋友大多都會知道透過 LINE 購物到指定的購物網站消費就能賺取一定比例的 LINE POINTS 回饋但是之前都只能在手機上操作，

個人是覺得蠻麻煩的因為手機螢幕再大也不會比電腦螢幕來得舒適而且購物網站的行動版本通常也沒電腦版好用找個東西都覺得綁手綁腳的買起來很不舒爽。

於是乎LINE Corporation 就主動推出了這個名為「LINE購物賺點小幫手」的 Google Chrome 瀏覽器擴充套件安裝後整個就有如天使般的降臨當你在 Google 用關鍵字搜尋某項商品時搜尋結果中若有可以賺點的購物網站時就會直接顯示相關的提示資訊不讓你錯過任何可以賺點的機會。

點入這些有合作的購物網站後也會接著提示使用者記得「登入」LINE 帳號以便在購物結帳後取得應有的 LINE POINTS 點數回饋。另外還可以在網頁中選取關鍵字後按下滑鼠右鍵直接幫你在各大有點數回饋的網站進行搜尋與比價是不是整個感覺又可以再盡情的多買一點了呢？（喂～）

如果你也覺得在手機上購物很麻煩就快到電腦上把這個外掛給裝起來！購物就能把 LINE POINTS 賺好賺滿啦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： LINE購物賺點小幫手

LINE購物賺點小幫手 軟體版本： 1.1.2

1.1.2 軟體語言： 中文 (繁體)

中文 (繁體) 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 192KiB

192KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁後點擊「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」將程式安裝完成。

第2步 當在搜尋某樣商品時在結果頁中即會將有點數回饋的購物網站標示出來。

第3步 點入這些有合作的網站後會在右上角與右下角彈出提示訊息提醒需登入才能享有點數回饋點擊就能跟著網頁中的引導進行 LINE 帳號的登入。

第4步 登入帳號後就可以再點擊「前往購買」回到購物網站選購需要的商品此時就已獲得點數回饋的資格。

第5步 直接在網頁中選取商品關鍵字按滑鼠右鍵也可以直接透過 LINE 購物搜尋享有點數回饋的購物網站並進行比價以後要賺點數就變得好輕鬆囉！