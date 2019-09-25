「放鬆電台」收錄超過 70 個美國音樂廣播電台，各種療癒的音樂任你聽！（iPhone, Android）

「放鬆電台」是一個很單純的電台 App主要收錄美國各地的音樂廣播電台這些電台提供的音樂類型都是走輕鬆療癒的路線，

純音樂居多不是一般的談話性電台也不會播放流行音樂很適合在工作、念書或是睡前來收聽。

目前提供電台的數量有超過 70 個開發者將它們略分為 5 大類型不過個人是覺得分類沒什麼太大的用途反正聽了不喜歡就是一個換一個就對了也許原本某個分類下的某電台你很愛但 DJ 當下播的音樂就是剛好不合胃口的話也是聽不下去的啦！

開始播放後可於背景執行可關閉螢幕或是跳出程式使用其它的 App但程式沒有提供計時器的功能若想在睡前使用就需另外安裝其它的程式來輔助使用（Android）或是透過內建的「計時器」（iOS）來停止音樂播放。喜歡聽純音樂的朋友可以參考看看囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：放鬆電台
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：MyIndieApp.com
  • 官方網站：http://www.myindieapp.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

開啟就能看到一長串的電台列表點擊電台即可開始播放內容上方則會顯示目前電台所播放的音樂名稱。若當下的音樂不是很喜歡可隨意切換任何的電台。

 

最後更新：09-25, 2019 上午 11:12

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