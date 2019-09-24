免下載！「線上看電視」任何時候都可以隨選隨看！新聞、財經、綜藝、戲劇、網紅 YouTuber……

現在因為網路上已經有越來越多的影音資源可以使用所以很多人都越來越少看電視有些人家裡甚至沒有電視，

只要打開電腦、手機就能有看不完的影片無論想要看新聞、追劇還是看看喜歡的 YouTuber 又更新了什麼有趣的影片全都可以在網路上取得。

不過這些影音資源大多都是分散的為了方便觀看有些朋友會選擇下載一些手機 App 來輔助使用但若你不想在手機裡另外安裝 App也可以直接使用瀏覽器打開「線上看電視」這個網站就能在任何時候隨選隨看囉！

網站上的影片來源都是取自 YouTube站長依影片節目類型幫大家整理了十幾種的分類包含新聞、財經、政論、綜藝、戲劇、生活、八卦、親子動漫、音樂……等每一個分類下都有超多的節目可以收看全部都歸類的很完美按上傳日期排列集數不用再自己上網搜尋真的超級方便啊～

而且利用「線上看電視」來收看影片不會被廣告干擾而中斷還會自動連續播放下一集讓你一直一直的看下去！無論是使用電腦、平板還是手機皆可使用看電視就是要這麼輕鬆而且完全免費哦！

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網站畫面：

開啟網站後就以在上方選擇想要收看的節目類型選擇後在左側可看到頻道或節目列表點擊就能觀看最新上傳的影片。如果想切換其它的集數可點擊影片右上角的「播放清單」就能快速的選擇其它想看的集數。

隨時想要暫停、快轉、切換全螢幕都可以透過影片下方的按鈕來控制而且節目的類型真的很多元家裡沒有電視都沒關係啦～～～

不過戲劇類的影片就稍有歷史想追追舊劇的可以來這裡找找囉！