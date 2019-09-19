「Splash search」幫 Unsplash 免費圖庫加入方向、明暗篩選條件（Chrome 擴充套件）

「Unsplash」這個圖庫網站所提供的照片皆可免費商業使用而且不需標註來源是許多設計人的好幫手，

但是網站所提供的搜尋功能只限於用關鍵字搜尋並沒有再更進階的搜尋方式如果要特別找橫幅寬版或是色彩亮一些的圖片素材就得再用眼睛來二次篩選。

這款名為「Splash search」的 Google Chrome 擴充套件是可以幫助使用者在 Unsplash 搜尋素材時增加篩選條件的程式安裝到瀏覽器後在 Unsplash 搜尋圖片時就可以看到多出兩個額外的篩選按鈕可分別設定方向以及亮度明暗的條件。

透過點擊設定方向與明暗後就能立即獲得不同的搜尋結果要尋找特定條件的圖片素材就更容易囉！如果開發者可以再加入更多的篩選條件例如顏色、尺寸……等就更加完美啦～經常會到 Unsplash 尋找圖片素材的朋友可以考慮裝一下唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Splash search

Splash search 軟體版本： 1.0.0

1.0.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 63.05KiB

63.05KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

Unsplash 圖庫網址：https://unsplash.com/

使用方法：

第1步 進入下載網頁後點擊「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」將程式安裝到瀏覽器上。

第2步 安裝前可以看到「Unsplash」網站就只有提供關鍵字搜尋或是可點擊上方的主題分類來搜尋需要的圖片。

安裝後就會出現兩個額外的篩選按鈕可分別切換

「Orientation」（方向）： Any（任何）、Portrait（直向）、Landscape（橫向）

「Luminance」（亮度）： Any（任何）、Light（亮色）、Dark（暗色）

第3步 用關鍵字搜尋後同樣可在右側看到篩選按鈕。

第4步 點擊就可以加入篩選條件例如我想找橫向的照片就可以將「Orientation」切換成「Landscape」搜尋結果就會自動改為只顯示橫向的照片了。

不過測試時有發現方向與亮度這兩個篩選條件好像無法共存啊～～～設定好想要橫向的照片再點擊要亮色時方向的條件似乎就被打亂了……但至少還是有多一種的篩選條件有需要的朋友可參考看看。