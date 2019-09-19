「Fun 成語必學 200 句」適合中小學生使用的課外學習工具（Android）

「成語」可以用簡單四個字就傳達深遠的意義許多從字面上來看就能了解但也有更多是需要經過深入學習，

才能明白其背後涵蓋的道理。而學習總是讓學生們感到疲累如果你正在學習成語的階段或是想加強自己對成語的了解可以下載「Fun 成語必學 200 句」來邊玩邊學。

其收錄了國中小階段會學到的 200 句成語除了有詳細的解說與使用範例外還有逗趣的影音動畫可以欣賞透過動畫故事能用較活潑的方式來了解成語的典故更能加深印象。另外還有準備了四道成語遊戲包含成語填填看、看圖猜成語、成語單字注音以及成語闖關透過趣味遊戲的方式可在娛樂之中加強對成語的了解也能更明白自己不熟悉的地方。

每完成一道關卡就能獲得金幣獎勵與累積經驗值在遊戲中若有遇到無法解題的狀況時就可以使用金幣來換取提示、消去或跳題的機會唷！雖然畫面有些美感缺乏但內容挺實在的有想學習成語的朋友可以嘗試看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Fun 成語必學 200 句
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Penny App Studio
  • 官方網站：http://student.zhes.tn.edu.tw/idiom/Default.aspx
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Fun 成語必學 200 句」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

如果想要先學習成語可以到「成語解說」與「成語影音」來進行了解。「成語解說」包含釋義與例句；「成語影音」則是可以透過動畫故事來了解典故此功能需連網。

 

其它的成語遊戲是以關卡的方式來進行「看圖猜成語」會給一張圖片依圖上所示來猜出相關的成語。在下方選擇輸入成語後再按下「確定」。

 

如果猜不出來時可在左上角用金幣換取消去、提示或跳題的機會。

 

「成語填填看」也很有趣會在答案的部份提示一個字讓你更容易回答答對時還會再次顯示說明與例句。

 

「成語單字注音」會指定玩家回答出成語中某個字的注音答對時一樣會顯示說明與例句。

 

「成語闖關」的題型就比較豐富多元對於學習成語很有幫助哦！

 

最後更新：09-19, 2019 上午 11:27

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