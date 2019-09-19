Startup Sentinel 讓電腦開機速度更快～

電腦開機時其實都會自動載入、啟動一些常用軟體不過如果你電腦用久了、安裝過的軟體多了開機時自動載入的程式或服務就會跟著變多，

這樣一來按下開機按鈕到看到桌面、到能正常移動滑鼠來操作…的時間就會變長開機後硬碟讀寫的頻率與記憶體及其他系統資源的使用量也會越大。久了之後你的電腦就會變得越來越慢….

如果不想陷入這種困境時常清理電腦中的垃圾、移除不常用的軟體是一件很重要的事。

除此之外還可以使用 Startup Sentinel 這類開機管理軟體來檢查一下看看是不是有什麼會在開機時自動啟動但其實你並不一定每次都會用到的軟體或者有些原本應該是已經移除的軟體卻還留著奇怪的“屍體”在開機啟動清單裡一併把它清一清讓電腦開機時盡量少預先載入不常用的東西、加快開機速度。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Startup Sentinel

Startup Sentinel 軟體版本： 1.7.6.24

1.7.6.24 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.15MB

2.15MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： KC Softwares

KC Softwares 軟體下載： Download 下載

執行 Startup Sentinel 軟體後視窗中會列出開機時會自動載入的軟體清單可以從名稱與執行的指令、路徑來判斷是不是用得到如果不是每次都要用的話可以按右鍵、按「Remove」把它拿掉讓它開機後不會自動啟動。