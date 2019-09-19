「食品廣告文案產生器」簡單輸入品名與成份，自動生成符合政府規定的廣告詞！

有做過網路購物、電商的朋友就知道無論是化妝品、保養品還是健康食品、藥品……等在廣告文案方面政府都有一定的規範，

主要是替廣大民眾把關避免因誇大不實的廣告而受騙上當但由於限制非常多以致於在下筆寫文案時就很難以發揮一個不小心就可能會受罰。

為了因應這個讓文案人員相當困擾的問題在網路上就出現了一款名為「食品廣告文案產生器」的服務看起來好像有點在搞笑的感覺但實際上產出的廣告文案還真有那麼一回事兒而且其是依據「食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」（有夠長）的內容所設計所以也不用擔心會違反政府的相關規定。

只要輸入品名與選擇食品所包含的成分內容網站就會組合產出適合的廣告文案但由於是隨機亂數產生所以產出的文案還是需要經過人為的修改與調整可不要傻傻的直接拿來用嘿！做為發想的基礎是可以的畢竟要是一個產生器就能做好人該做的事那大概一堆人都要失業了該動腦的時候還是要動一下的已經想文案想到窮途末路的朋友可以參考看看。

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使用方法：

第1步 開啟網站後先輸入品名並選擇包含的成分內容。最後按下「幫我生出一個廣告詞吧」。

第2步 接著就會產出廣告詞可直接複製使用如果覺得不太 ok 的話可再點擊「換一個試試」就能再得到另一組廣告詞。