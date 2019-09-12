「料理佳人」各大食譜網站一次收藏！語音搜尋超方便，不碰螢幕也能輕鬆控制影音播放！（Android）

現在是一個只要有心人人都可以是阿基師的網路時代不管要做什麼料理不管要處理什麼食材，

全都可以在網路上找到相關的食譜除了一些部落客的個人分享外還有像愛料理、楊桃美食網這種食譜網站或是直接到 Google、YouTube 用關鍵字搜尋都可以找到許多豐富的資訊。

不過食譜來源那麼多查找起來也是有些費功夫的「料理佳人」就將多種食譜來源整合到一個 App 當中而且支援語音搜尋只要輸入一次關鍵字就能搜尋所有涵蓋的食譜平台包含愛料理、楊桃、CookPad、Tasty、YouTube、MASA、詹姆士……等要找圖文或影片皆沒問題。想要的食譜都可以跨平台收藏超方便唷！

而許多人在做料理時經常會一邊看教學影片然後一邊跟著操作但雙手要處理食材有時又要騰出手來控制影片偶爾要調整一下音量可能還會不小心讓手機從腳架上掉下來搞得手忙腳亂。

在這個 App 裡播放影片時有提供手勢控制無論是要暫停或再播放只需在前鏡頭上揮個手就能做到完全不需觸碰螢幕讓你的食材跟手機螢幕都能維持乾淨的狀態又不用擔心跟不上影片的節奏做菜就是要這麼優雅才對啊！

另外當需要計時器的時候也可以透過語音來做設定例如說出「煮湯圓開始計時 1 分鐘」就會自動幫你新增計時器但這功能需搭配 Google 時鐘 App 才能使用唷！經常會需要查詢食譜或一邊做菜一邊參考教學影片的話「料理佳人」是很不錯的輔助工具。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 料理佳人

料理佳人 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 為什麼不

為什麼不 官方網站： https://sc.whynotai.com/

https://sc.whynotai.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「料理佳人」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

打開程式可以在上方看到目前有收錄的食譜平台點擊搜尋列右側的「麥克風」就可以用語音搜尋。只需要說一次關鍵字就能在各大平台上搜尋相關的食譜教學。

圖文類的食譜可點擊下方的「加入收藏」將食譜儲存起來影片類的教學則是直接點擊影片右側的「加入我的收藏」。可跨平台收藏食譜在最右側的「我的收藏」中可以找到它們。

選擇播放影片內容時都可以看到下圖的功能說明如果希望透過手勢來控制影片播放的話就要點擊左上角的小手開啟手勢功能。這樣就可以使用前鏡頭來控制暫停或播放了。不過「倒轉」功能我測試時並沒有成功過大家可自己嘗試看看。

小手為「紅色」時為手勢功能啟動狀態。在畫面右側有音量調整工具可以使用不需去按壓實體音量控制鍵也能輕鬆調整音量大小。

點擊左下角的「VIP 功能」可展開選單「語音新增計時器」需搭配「Google 時鐘」來使用。安裝後就可以透過語音來設定計時器囉！