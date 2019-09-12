「抓來抓去」簡單就很燒腦的數字合併遊戲（iPhone, Android）

喜歡規則簡單、不用花太多時間研究遊戲密技的朋友來玩「抓來抓去」就對了因為這個遊戲真的只要抓來抓去抓來抓去抓來抓去就可以了。

它是一款數字合併遊戲，

透過拖曳數字方塊將兩個相同的數字撞在一起就能合併升級目標則是要湊出數字 20不過在遊戲的過程中每隔一段時間就會從底部新增一行新的數字方塊如果來不及合併讓方塊碰到頂端無法再新增時遊戲就會結束。

在遊戲中有機會收集「鑽石」這些鑽石可以用來接關或是在重起一局時能從較大的數字開始玩讓你更有機會可以合併出數字 20。不過這些數字方塊可不是經常都單身的有時候它們會手牽手＂連接＂在一起可能兩個、可能三個、可能呈現 L 形甚至是 U 形的連結讓你無法輕易的移動。

雖然看起來簡單但實際上要拿高分是沒那麼容易的很常會卡到無法動彈相當考慮組織能力與記憶數字位置的能力想被燒一下腦的可以玩玩看。不過在連網狀態下遊戲的全頁式廣告會有點煩人建議可離線玩享受更好的遊戲體驗。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 抓來抓去

抓來抓去 軟體語言： 中文、日語、簡體中文、繁體中文、英語

中文、日語、簡體中文、繁體中文、英語 開發人員： Metajoy Limited

Metajoy Limited 官方網站： http://www.metajoy.io/

http://www.metajoy.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開始就會進行遊戲教學將相同的數字拖曳合併就能升級。

被壓著的方塊只要移開上方的方塊一樣可以拖曳移動。

上方的時間條會逐漸減少歸零時底部就會升起一行新的數字方塊並同時重置時間條。所以若合併的速度不夠快很容易一下子就觸碰到頂端。

數字方塊可能會隨機連接在一起當方塊中間出現白色的連結時就會互相牽制無法單獨移動。

若合併到右上角有「鑽石」圖案的方塊就能收集到一顆鑽石可用來接關每回合有兩次復活的機會哦！可保留當前最大數字方塊繼續挑戰。

如果不使用復活機會下回開始挑戰時也可以用鑽石來換取高階數字從 10 或 15 開始玩更容易湊成 20 唷！