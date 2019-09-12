Miminy Relax 超療癒的音樂播放器（iPhone, Android）

音樂有可以讓人短暫與世隔絕的效果當心情煩悶時不妨戴上耳機，

聽點喜歡的歌曲或是有療癒效果的音樂甚至可以再加上一點環境音接著閉上眼睛讓音樂帶你飛。

「Miminy Relax」就是一款療癒的音樂播放器開放 4 首不同場景主題的高品質音樂可免費收聽光是聽著心靈就有被治癒的感覺還有提供波浪、鳥類、河流、火及暴雨這五種環境音可使用當你身處於吵雜的環境時加上一點環境音可以有阻隔噪音的效果讓你能夠更聚精會神。

環境音的部份可依自己的喜好來分別調整音量大小。音樂與環境音播放後可於背景持續播放但程式並沒有提供定時器所以若想在睡前使用的話Android 手機建議可搭配「Cozy Timer」自動睡眠計時器iPhone 或 iPad 則可使用內建時鐘的「計時器」功能設定時間到後「停止播放」就不用擔心手機電力會耗盡的問題囉！

如果想要有更多的音樂選擇就可以考慮付費購買完整版取得另外 6 首的高品質音樂唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Miminy Relax

Miminy Relax 軟體語言： 英文, 繁體中文

英文, 繁體中文 開發人員： Instoll Inc.

Instoll Inc. 官方網站： https://miminy.io/en/

https://miminy.io/en/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 左右滑動可切換不同的音樂每個音樂主題都有附上一張美麗的圖片。

第2步 點擊「氛圍」可加入環境音每款環境音皆可分別調整音量大小調配自己喜歡的組合。