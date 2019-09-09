覺得焦慮、恐慌、無法入睡，就來找「One-Minute Anxiety Helper」聊聊天吧！

人生在世難免都會有一些起起伏伏的狀況來影響心情有時我們可能會產生焦慮、覺得恐慌或是被一些煩惱的事困擾著可能影響學習、工作的情緒，

甚至晚上無法入睡嚴重的人也許還需要透過專業醫療的協助才能獲得減緩。

在國外的一位程式設計師就做了一個名為「One-Minute Anxiety Helper」的網站當你感到焦慮、睡不著覺得恐慌、擔心、緊張的時候就可以開啟這個網站與上面的數位小幫手聊聊天透過問與答的方式小幫手會視每個人回答的狀況來給予一些正面的引導。

例如無法入睡時它可能會給你聽一段睡眠引導的語音檔（Audio guide for sleep）可以跟著語音內容逐漸的放鬆心情培養入睡的感覺；或者也可以選擇進行呼吸練習（Breathing exercise）；正在擔心某件事的時候小幫手也很會用正面的方式讓你的心情變得比較好。這些都只要跟隨小幫手的步驟指引就能達到放鬆的目的。

根據所選擇的回答會產出不同的應對內容未來開發者還打算推出行動 App 版本有興趣的話在與小幫手聊天到最後時都會提供雙平台預先註冊的連結或者也可以輸入 Email 取得最新消息。

不過很可惜網站目前只提供英文程度不夠的話閱讀起來會有些吃力若真的很想使用看看的話Google 翻譯是很好的輔助工具Android 手機則建議可以搭配像「在屏幕上翻譯」、「隨處翻譯」這類的螢幕翻譯 App就能較無痛使用啦！但還是期望網站未來可以中文化就能造福更多有情緒困擾的人們囉！

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網站名稱： One-Minute Anxiety Helper

One-Minute Anxiety Helper 網站網址：https://www.iamfeelinganxious.com/

操作方式：

第1步 開啟網頁後可愛的小幫手就會詢問你有哪方面的困擾包含像是恐慌、緊張、無法入睡、拖延、有擔心的事。根據自己的狀況來做選擇小幫手就會給予適當的回應例如覺得無法入睡它就會先說一些安慰的話並給予實質的協助像是睡眠引導或是呼吸練習。

第2步 每次使用接近尾聲時就會有行動版本 App 的宣傳有興趣的朋友可以了解看看。

第3步 如果你剛好有被什麼煩心、擔憂的事困擾著可以試試「I’m worrying」小幫手的引導方式真的會有點幫助讓你透過內省、冷靜的思考過程、分析狀況進而解開心中的結最後的結語還有點溫暖的感覺唷！

但真的需要翻譯軟體不然看不懂啊～～～（會不會因為看不懂英文而更焦慮了？囧）