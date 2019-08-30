生命沙漏「Vitamean」計算你的一生剩下幾個星期（iPhone, iPad）

歲月匆匆時間從來就不等人但我們總是在不知不覺中浪費了，

如果生命採減法計算的話你會不會更加珍惜剩餘的時光呢？

「Vitamean」是一款將生命換算成「週」數的 App可輸入國家地區、性別與出生年月日後使用各國的國人平均餘命來計算出你已經花費與剩餘的週數分別有多少並利用沙漏的方式來呈現還真有那麼一點生命正在從沙漏上方流向下方的感覺。

除了換算成週數外在設定基本資料時也會請你選出喜歡的季節將會用來換算成你還剩下多少個喜歡的季節。隨著時間的過去沙漏中的時間將會一點一滴的往下流開發者希望把生命的時間可視化後能激勵使用者用更積極的態度來面對生命。

不過跟同類型的 App 相比倒數的時間以週數或季節來計算單位似乎大了一些個人還是比較喜歡以秒計費啊～～～（咦？）總之是一款很正能量的 App有興趣的朋友可以使用看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Vitamean

Vitamean 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pavel Tsikhanavets

Pavel Tsikhanavets 官方網站： http://vitamean.redesign.by/

http://vitamean.redesign.by/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Vitamean」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後設定國家、出生年月日、性別與喜歡的季節。最後按下「Calculate Time」。

第2步 計算後就可以看到你的生命沙漏（剩餘週數）向左滑動可切換成剩餘季節數。