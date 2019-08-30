將影片轉成 Gif, APNG, WebP 動圖、動畫檔

很久以前就曾經介紹過 ezGIF 這個網站可以免裝軟體直接在線上執行動畫圖檔的製作、壓縮、切割、改大小、影片轉 Gif、特效加工、動畫圖分解…等功能。

其實這網站還有許多相當實用的小工具其中一個就是將各種格式的影片轉檔成 Gif, APNG, WebP… 等格式的動態圖檔。很多時候我們可能想在網站上展示一些簡單的動態畫面，

可是不一定每個網站都能直接上傳影片也不一定每個短短的內容都適合上傳到 YouTube 去整個播放這時候透過 ezGIF 的線上工具就能輕鬆分割影片、轉檔成你要的動態 Gif, APNG, WebP 等動畫圖檔。

其實不只影片分割ezGIF 也支援影片裁切（選取畫面中的部分重點）、旋轉影片角度、重設影片尺寸大小、設定成反向播放、加快播放速度… 還能匯入字幕檔、手動幫影片加字幕。

設定完成後只要按「video to GIF」、「to WeP」或「to APNG」… 等按鈕即可將修改好的影片輸出成 GIF, WeP 或 APNG 等格式的動態圖檔。

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網站名稱： ezGIF

ezGIF 網站網址： https://ezgif.com/video-to-apng

https://ezgif.com/video-to-apng 上傳限制： 100MB

100MB 輸出格式： GIF, WeP 或 APNG

GIF, WeP 或 APNG 輸入格式：MP4, WebM, AVI, MPEG, FLV, MOV, 3GP 等影片

使用方法：

第1步 開啟 ezGIF 網站點「WebP」或「APNG」再按「Video to WebP」或「Video to APNG」即可開始上傳影片檔。



第2步 上傳後可依自己的需求點選「crop video」來裁切影片…



第3步 或按「rotate」來旋轉影片角度、按「resize」修改影片尺寸大小、按「reverse」設定為反向播放、「cut video」剪片、「add subtitles」加字幕….等。



第4步 全部設定好之後可選擇按「video to GIF」、「to WeP」或「to APNG」等按鈕輸出影片即可將修改過的影片內容另存成動畫圖檔。