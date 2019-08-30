無法專注時，就打開「Spaces.fm」超優質的雙耳聲音網站

有時候需要專心處理工作或念書但周圍的環境就是讓你無法專注嗎？這時候不妨戴上耳機打開「Spaces.fm」，

讓優質的雙耳聲音（Binaural sounds）來幫助你。

「Spaces.fm」是一個提供雙耳聲音的免費網站在網站上有三種預設的環境音組合可以選擇包含 Sandy Beach（沙灘）、Rainy Monday（雨天） 以及 Green Forest（森林）點選後就能自動循環播放可手動調整音量大小而且聲音沒有明顯的斷點讓你的專心不被打擾。

而除了這三組聲音外網站也另外提供水聲、風聲、雨聲、雷聲、海浪聲、叢林、鳥叫……等 9 種環境音可做混合使用能各別調整音量組合出自己喜歡的環境音。在手機的瀏覽器上也可收聽不過很可惜目前沒有提供定時器可使用唷！下回無法專注的時候就來試用看看吧！

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網站畫面：

開啟網頁就可以看到三個主要的雙耳聲音使用耳機可獲得更好的收聽體驗哦！

點選後待 Loading 完成就可以開始收聽。在網頁右側有音量控制器也可透過網頁上的按鈕來切換其它的環境音。

在首頁點擊右上角的按鈕可進入混音畫面共有 9 種聲音可做選擇。可選擇多種聲音並各別調整音量大小。