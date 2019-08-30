「Origame」挑戰摺出指定形狀，還能學到各種有趣的可愛摺紙藝術哦！（iPhone, Android）

「Origame」是一款與摺紙藝術有關的 App不過不是那種告訴大家怎麼摺紙的教學程式而是一款實實在在的益智遊戲，

每個關卡都會有一個指定的形狀玩家需利用一張方形的紙想辦法在 5 步之內摺出該形狀且相符程度必須超過 98% 才能過關。

難度並不算高而且就算偶遇稍稍困難的關卡也可以不受次數限制的重新挑戰是一款玩起來很輕鬆的遊戲唷！一開始只能使用白紙來摺每次過關可獲得 13~15 顆的紅寶石利用這些紅寶石就可以隨機解鎖新的紙張像是報紙、模擬手機畫面、星空……等共有 24 種的紙張可收集。

在關卡中有時可找到隱藏在紙張下方的水果貼紙集滿 4 張就可以有一抽獎的機會可能獲得大量的紅寶石或是新的紙張樣式。另外每五關就會有一個獎勵關卡除了可獲得比較多的紅寶石外還可實際拿張紙跟著步驟摺出像是狗狗、貓咪、鯨魚、花朵、愛心、小鳥、草莓……等各種可愛的摺紙藝術哦！喜歡動動腦的朋友可以玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Origame

Origame 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ketchapp

Ketchapp 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

註：遊戲廣告多建議可離線再玩。

遊戲畫面：

虛線就是關卡指定要摺出的形狀拖曳下方的紙張摺出該形狀相符程度超過 98% 才能過關。100% 可獲得 15 顆紅寶石每低 1% 扣 1 顆。

每關只有 5 次摺紙的機會若在 5 摺之內無法過關就必須重新開始。有些紙張下方會藏著水果貼紙必須把紙掀開讓貼紙全部露出才能收集。

當集滿四張貼紙時就能獲得一次抽獎的機會可能拿到大量的紅寶石也可能會獲得一張新的紙張。

每隔 5 關就會有一個獎勵關卡除了可獲得比較多的紅寶石外實際拿張方形紙跟著一起摺最後真的可以摺出一個有意義的圖形哦！

當紅寶石累積 500 顆時可進入「SKINS」隨機解鎖一個新的紙張樣式。

之後就可以隨意的選用不同紙張來進行遊戲紙張的背面花樣都不同有些還有動態效果頗讓人驚豔的哦！