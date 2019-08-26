「Walk Master」詼諧有趣的走路遊戲，各種劈腿、綜藝摔通通來！（iPhone, Android）

走路幾乎是每個人與生俱來的能力單單用兩隻腳走路對大部份的人來說都不是困難的事，

不過若踩在高蹺上你還確定你會走路嗎？

「Walk Master」（行走大師）是一款詼諧有趣的走路遊戲在遊戲中的角色都會踩著高蹺玩家透過滑動控制每滑動一次就能行走一步滑動的幅度越大步伐就越大但是踩高蹺最重要的是能平衡如果步伐距離不對很可能就會向前或向後直接與地面親密接觸而失敗哦！

在遊戲的場景中會設置各種困難又有趣的機關、陷阱與障礙像是深谷、有食人魚的池塘、佈滿尖刺的地面或是會冒出炙熱的岩漿、會浮動的平台……等如果能一路勇闖直達終點就能過關。

最剛開始的主角是一隻山羊表情十足的逗趣每次不小心讓他劈腿或快跌倒時都讓人忍不住想笑玩起來既刺激又舒壓。在遊戲中有機會可以收集到金幣這些金幣則可用來解鎖更多有趣的角色或是幫角色加上各種裝扮已解鎖但未選用的角色還會在終點處等待玩家成功過關時就會依人數的不同用各種有趣的方式為玩家慶祝唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 行走大師 (Walk Master)

行走大師 (Walk Master) 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Two Men and a Dog Games Oy

Two Men and a Dog Games Oy 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開始會有操作教學在下方的控制區域中用拇指滑動就能移動高蹺每次起步都是控制後方的那隻腳可以往前移也可以再往後移。

教學時上方會有任務指示一步步達成就能學會基本的玩法了。每個關卡都會有「檢查點」達到「檢查點」時可獲得金幣而且之後若不小心失敗就可以從「檢查點」開始不需重頭來過。

在一路上會遇到各種的障礙物必須成功跨越才能繼續向前如果像左圖這樣兩隻腳不聽使喚靠在一起就可能會摔倒而失敗。最後成功走到終點即可過關。（我劈！）

遊戲的關卡稱之為賽道難度會越來越提升逐步增加各種有趣的機關與難題就看你如何因應囉！

在賽道中到達一定程度的關卡時就能解鎖「挑戰」模式中的主題。

當金幣數累積到一定程度後就可以到角色列表中隨機解鎖新的角色並在後續的遊戲中選用。

解鎖新的角色後未被選用的角色就會在終點迎接你並為你慶賀。一位時會歡呼兩位時則會把過關的角色高高拋起不知道變成三位時又會是什麼樣的光景呢？真是令人期待啊！