這字，好活潑！「Type Loop」照片動態文字編輯器（iPhone, iPad）

分享照片的時候偶爾會想在上頭加上一些文字現在一般的照片編輯 App 基本上都有提供加文字的功能，

但若你想讓這些文字看起來更特別就可以考慮用「Type Loop」來做文字編輯。

它是一款照片動態文字編輯工具無論是英文字還是中文字都可以套用各種文字動態效果不過輸入英文的話有更多特殊的字體可以選用。動態效果目前開放 12 種有由下往上浮升、由左至右飄移或像海浪一樣波動、圓形自轉、來回交錯……等每一款皆可依喜好來調整移動速度、動態幅度或是文字的間距無論想要高調的動感或低調的活潑皆沒問題。

除了可加入移動式的動態效果外還能再加上一些視覺上的變化像是故障藝術、像素分離、文字扭曲……等讓文字在照片上的呈現可以更加與眾不同！文字加入後可拖曳移動擺放在適當的位置也可以變換不同的顏色最後就可以儲存成影片或是直接分享到 IG 動態囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Type Loop

Type Loop 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Type Loop LLC

Type Loop LLC 官方網站： https://typeloop.app/

https://typeloop.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Type Loop」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊右上角的「□」再從下方開啟相簿選取照片如果想發純文字的動圖也可以只選擇想要的背景色最下方可設定影像比例。

第2步 點擊上方的「Aa」進入編輯文字畫面點擊文字可修改內容下方則可變換不同的顏色、字體以及調整大小。

第3步 接著可加入文字動態效果每一款特效都可以再調整移動速度、幅度與文字間距。

第4步 如果覺得單純的動態文字還不夠可再加入更多的視覺特效像是故障藝術、鏡像、扭曲……等。

第5步 完成後就可以在右下角選擇儲存或分享到 IG。

不過因為使用中文字沒有其它特別的字體可以使用看起來總有一種動態版長輩圖的感覺大家覺得呢？XD