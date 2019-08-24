Page Timer 分頁計時器，可計算寫文章、寄 Email 要花多久時間！（Google Chrome 擴充套件）

「Page Timer」是一個很簡單的 Google Chrome 瀏覽器擴充套件最主要的功能就是可為分頁記錄使用時間當你開啟一個分頁時，

它就會開始計時可以隨時在網址列右側查看分頁已開啟多長的時間。

那麼這個功能有什麼用處呢？例如你想知道自己寫一封 Email、發一篇文花了多久時間或是看一篇文章、查找資料又花了多久時間……等它就能派上用場囉！除了開啟網頁時會計時外當偵測到網址有變動時它也會重新計時。

不過別擔心時間會因此被洗掉它預設可記錄最近 23 筆的網址變動記錄包含每一個網址開始使用的時間點與總共停留的時長全都會被記錄下來若想要記錄更多的筆數則可再到設定中做調整。最小單位可記錄至秒數有需要的朋友可以下載來使用哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Page Timer

Page Timer 軟體版本： 1.7

1.7 軟體語言： 英語

英語 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 31.53KiB

31.53KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁面點擊右上角的「加到 Chrome」將程式安裝到瀏覽器上。

第2步 安裝後就可以在網址列右側看到一個灰黑色的計時器時間在網頁開啟後就會自動計時。

第3步 當更換網址時計時器就會歸零重新計時點擊計時器圖示則可看到歷史的計時記錄包含網頁開啟的時間與停留的時長。

第4步 若想修改可儲存的歷史筆數可在計時器上按滑鼠右鍵點入「選項」。

第5步 就可以依需求增減可保留的歷史筆數囉！修改後記得按下「Save」儲存。