水果可以這樣滾嗎？！「Farm Punks」超瘋狂水果跑酷遊戲（iPhone, Android）

在「Farm Punks」遊戲中玩家要試著經營一個位在山上的農場在農場中所生產的水果都必須運到山下的巿場才能賣掉賺錢，

不過運送的方式竟然不是用貨車載而是一顆一顆用滾的！？

是的這款遊戲就是這麼荒唐！所有的水果在收成後都要用滾的方式送到巿場裡透過向上撥動的操控方式來增加速度長按累積能量後就能跳躍越少接觸地面水果的壽命就越長也就是說不停的跳躍與飛行是保存水果價值最好的方法！

在滾下山的路上會遇到許多的障礙物像是樹木、房屋或是山壁若不小心讓水果撞上壽命就會大幅下降若在到達巿場之前就 GG那水果就無法賣錢只能拿回一點點的補償金而已囉！

在遊戲中可以收集的貨幣有三種除了賣水果賺到「綠鈔票」外還有在滾下山的路上可以收集到的「廢料」與達成指定任務可以獲得的「黃金」分別可用來升級果樹、提升發射台性能或是建造更厲害的交通工具……等遊戲元素豐富有趣光是水果種類就有超過 80 種可收集哦！

不過老實說一開始玩還抓不到訣竅一直讓水果去衝撞障礙物玩起來心有點累但沒想到後來就越玩越順手啦！喜歡跑酷類遊戲的朋友一定要來嘗試看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Farm Punks

Farm Punks 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Noodlecake Studios Inc

Noodlecake Studios Inc 官方網站： http://www.farmpunksgame.com/

http://www.farmpunksgame.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 5.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後需點擊一下歡迎畫面才會繼續進行接著農場的夥伴山姆就會帶著你學習怎麼滾水果了。（這人物畫風我不太行啊～～～）

向上撥動就能加快滾動的速度長按充能後再放開就可以跳躍。

上方就是水果的生命值如果維持在地面或是撞到東西時生命值就會減少也就是得在空中的時間越長就越能保存它的價值。

在山頂上的那顆樹就是你的農場所在而這顆樹我們可以幫它進行升級這樣產出的水果就會更有生命力哦！

當樹上長出水果後將它向下拉就能採摘。每次採摘下來的水果都可能會有新的發現唷！

採摘後就可以按下「滾動」準備用大砲將水果發射開始一路滾到巿場！

成功到達巿場就可以把水果賣掉了！

在場景地圖中可以點擊「大砲」進行升級升級後可將水果一口氣送到更遠的地方。

在「水果圖鑑」中則可查看目前已收集到的水果種類對於收集控玩家應該會很有吸引力哦！