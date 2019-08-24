這罐喝下去，等於吃進多少方糖你知道嗎？快用「サトウさん」算一下！（iPhone, iPad）

有些朋友常常將飲料當水喝如果又無糖不歡的話一整天下來攝取的糖含量肯定會爆表，

雖然飲料包裝上都會寫明成份與含量不過這些數字看歸看大多人還是沒辦法感受到它到底有多少。有位日本人就開發了一款可以透過掃描條碼來換算出飲料含糖量的 App直接將飲料內含的糖分轉換成等量的方糖就能簡單理解到底吃進多少糖了！

這款 App 就是「サトウさん」砂糖先生（也可以是小姐啦！）雖然是日本人開發的不過也提供英文介面所以不懂日文的朋友也一樣可以使用而且也不用擔心是否只限定日本的飲料才能計算因為如果掃描條碼後沒有符合的資料時我們還可以手動輸入飲料的 ml 數與飲料中每 100ml 的碳水化合物含量程式即可進行換算哦！

當程式將含糖量轉換成方糖後就會將一顆顆的方糖撒落在螢幕上並會告訴你是否已超過每日攝取的標準值將糖分具象化後整個超有警惕作用的！而且這個 App 除了可計算含糖量外也可以幫你記錄下每天喝進了多少的糖哦！愛喝含糖飲料又戒不掉的朋友可以來試看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： サトウさん

サトウさん 軟體語言： 日文,英文

日文,英文 開發人員： Daiki Shimizu

Daiki Shimizu 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：按這裡

使用方法：

第1步 打開程式後按下「＋」就可以利用相機鏡頭去掃描飲料瓶上的條碼。

第2步 如果資料庫中沒有符合的飲料資訊就需要自己手動輸入包含名稱、飲料 ml 數、每 100ml 的碳水化合物含量並選擇飲料的代表色後按下「next」。

第3步 程式就會將飲料的含糖量換算成方糖數按下「done」方糖就會從上方撒下來搖動手機方糖也會移動哦！在螢幕中間就可以看到今日的糖攝取是否已超標沒想到喝一罐草莓多多就爆表了呢！

第4步 點擊左上角的小人圖示可進入查看每天的糖攝取記錄。