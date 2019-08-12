「侵略者 2048」把數字變導彈，打敗想入侵的外星人！（iPhone, Android）

2048 再好玩也玩到膩了嗎？「侵略者 2048」把這款經典的休閒遊戲加入攻防元素變身成一款好玩的射擊遊戲囉！遊戲中的數字變成了攻擊的火力長按就能把數字導彈發射出去對前方想入侵地球的外星人造成傷害，

打敗敵人即可過關。

每個外星人身上都有大大小小的數字代表生命值用數字導彈射擊即可減少其生命值當數字歸零時敵人就會被消滅掉不過這款遊戲可不能讓你悠哉悠哉的慢慢拼湊數字因為每移動特定步數後外星人就會下降一格若在外星人觸碰到地板之前無法將其消滅那遊戲就會自動結束囉！

另外數字導彈雖然可以生生不息的產生但發射的次數是有限的導彈次數用完仍無法除掉外星人也算挑戰失敗哦！所以可不能像玩一般的 2048 一樣只瘋狂的想結合最大的數字要考量的還有很多呢！

遊戲除了有完整的教學關卡可以學習怎麼玩之外依遊戲格數的不同有 4×4、5×5 以及 6×6 共 115 關可以玩或是也可以到「無限模式」挑戰除掉最大的魔王哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 侵略者 2048

侵略者 2048 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Cogoo Inc.

Cogoo Inc. 官方網站： http://www.cogooland.com/

http://www.cogooland.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

第一次玩的朋友建議從「TUTORIAL」教學關卡開始經過 5 關的洗禮就能完全了解遊戲的玩法囉！

點擊「Press to start」就會有相關的教學解說與實際演練。

當遊戲盤中的火力已足夠時長按遊戲盤就能發射導彈。

如果可以連續合併達 3 次就可以啟動 Fever Time此時可快速點擊連續發射火力 2 的導彈。

若可將相同數字排成一行或一列也可以發射獎勵導彈這些額外的攻擊都不會算在導彈次數裡哦！

在遊戲盤上方的數字就是移動步數當倒數到 0 時外星人就會下降一格當讓外星人到達地板時就會 Game Over所以必須想辦法儘早消滅。

在畫面右上角是可發射的導彈次數必須小心使用需在次數內將外星人打敗才行唷！