[限時免費] Ink Photo 水墨風格相框編輯器（iPhone, iPad）

「Ink Photo」是一款將水墨與照片結合的影像編輯器可以在照片上加入各種不同的筆墨相框讓照片看起來就像是用墨水所畫出來的感覺，

還有 9 種的復古墨色以及 7 種不同的紙張材質可以選擇。

相框的選擇性很多而且每一款都可以隨著照片內容的不同翻轉方向或是調整上下左右的位置所以即使是同一款筆墨相框也能有多種不同的呈現效果。喜歡這種水墨風格的話可以趁限時免費下載一波哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Ink Photo

Ink Photo 軟體語言： 英文

英文 開發人員： hongyue guan

hongyue guan 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Ink Photo」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊畫面中的「＋」就可以從相簿選取想要編輯的照片。

第2步 在下方的「INK」選單中選擇喜歡的筆墨相框還可依需求翻轉或調整位置。

第3步 在「COLOR」裡可選擇不同的筆墨顏色。

第4步 最後在「PAPER」選擇想要的紙張材質。

第5步 完成後按下「SAVE」即可儲存到相簿中。