中元節不知道要怎麼普渡的話，就來參加「線上普渡」吧！

每年從鬼門開那一天開始幾乎每天都能看到有人在拜拜接近中元節時，

那拜拜的規模就越盛大不過每次拜拜就一定會燒香、焚燒金紙比起家家戶戶各自拜一輪來說參加公普是相對比較環保的但若想要更環保或是真的不知道該怎麼準備普渡的相關事宜倒是可以考慮參加臺北巿政府民政局或新北巿政府環境保護局所推動的線上普渡活動。

這兩個單位都分別有推出線上普渡網站只要在網站上依照步驟進行線上普渡最後留下姓名與住址等資訊就會在政府舉辦的普渡祭典上為你祈福求平安也可以將原本準備用來拜拜的錢拿去捐助給更需要幫助的人。

兩個線上普渡網站都做的蠻有趣的結合互動式動畫從祭拜神明到祭拜好兄弟的步驟都有參加臺北巿政府民政局的活動最後還能參加抽獎哦！其它縣巿不確定有沒有類似的線上普渡活動有興趣的朋友可以自行搜尋看看。

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臺北巿政府民政局線上祭拜網站操作畫面：

開啟線上祭拜網站後點擊「我要拜拜」。

在左下角輸入自己的姓名後按下「送出」。

接著就依序請神、獻香、獻果、獻饌然後按下「祭拜開始」。

每個動作都會有相對應的動畫模擬的非常真實哦！

接著再祭拜好兄弟的部份一樣按照網站上的流程來進行就可以了。

最後會顯示如下圖的畫面點擊右下角的「祭拜圓滿」即可再輸入個人資料參加抽獎與祈福儀式唷！

新北巿普渡網操作畫面：

新北巿的普渡網比較童趣而且互動性更高按下「開始普渡」。

每一樣供品都需從下方拖曳到桌上的指定位置。

接著燒香拜拜、焚燒金紙後就接著祭拜好兄弟。

最後一樣輸入個人資料後就可以參加普渡法會的祈福活動囉！