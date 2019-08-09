Zhuyin 一鍵快速幫網頁文字通通加上「注音」！（Google Chrome 擴充套件）

小學生雖然已經會開始學習國字不過若讓他們自己使用電腦瀏覽網頁、查詢資料大概很多字還是會認不得，

如果又沒辦法時時在旁邊協助的話可以將「Zhuyin」這個擴充套件安裝到 Google Chrome 瀏覽器上只要一鍵就能快速將網頁中的所有中文字加上注音符號哦！

對於正在學習中文的外國朋友來說也是很方便的工具操作簡單完全不用任何的設定即載即用但有個缺點就是破音字的問題例如「重灌狂人」的「重」是發「ㄔㄨㄥˊ」的音可是這個字也可以念「ㄓㄨㄥˋ」用「Zhuyin」來加上注音時就沒辦法分辨會自動標示為「ㄓㄨㄥˋ」。

不過總體來說還是利大於弊的如果加上注音後字太小看不清楚的話可以將網頁文字放大一來能清楚的看到注音符號二來字體大看起來也比較不吃力哦！但還是別讓小朋友看太久的螢幕適當休息才能保護眼睛健康哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Zhuyin

Zhuyin 軟體版本： 3.2

3.2 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 6.39MiB

6.39MiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 由下載網址將「Zhuyin」擴充套件安裝到瀏覽器上後就可以在網址列右側看到一個灰色的「Zhuyin」按鈕。

第2步 當需要時就可以點擊這個灰色的按鈕當前網頁中的中文字就會自動加上注音但如同前面所提到的破音字就可能會無法正確顯示囉！