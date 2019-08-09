「氣象預報」＋「生活計劃」＝「A Weather Way」可愛的天氣記事 App（iPhone, iPad）

「A Weather Way」是一款很特別的天氣預報程式因為它除了提供氣象資訊外同時還能將你的生活計劃放入 48 小時的天氣預報之中，

讓你可以掌握每個行程可能遇到的天候狀況是如何而且重點是它的介面超可愛！

其會提供當下的溫度、體感溫度、當日的最高與最低溫以及降雨機率、濕度、風速資訊還有前面提到的 48 小時逐小時的天氣預報這部份就會利用橫向的時間條同時呈現一些既定的行程小圖感覺就像是看到生活的縮影一般背景的顏色還會依溫度的不同而有變化顏色越暖越熱越冷調氣溫就越低就算不細看預報資訊也可以快速的了解。

另外還有一週的天氣預報可以參考雖然提供的資訊感覺很精簡但對一般日常生活來說其實已經蠻足夠的了。程式除了會自動定位顯示目前所在地區的天氣資訊外也可以讓使用者手動加入其它的地區並可在首頁左右滑動快速切換查看不同地區的天氣預報。

日常行程的部份程式有預設 Weekday 與 Weekend 兩個基本的選項建議可以將這兩個的內容先修改成符合自己的日常例行的行程如果遇到有特殊計劃的時候就可以用新增的方式來加入程式有提供超過 50 種不同建築、交通工具、各種活動的小圖可以選用這些小圖還會隨著天氣的不同而改變例如平常走路的小人遇到下雨時就會撐傘超可愛的啊～～～如果不怕設定行程會麻煩的話其實蠻能提高生活樂趣的哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： A Weather Way

A Weather Way 軟體語言： 英語、西班牙文

英語、西班牙文 開發人員： Alfred Astort

Alfred Astort 官方網站： http://www.aweatherway.com/

http://www.aweatherway.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上

iOS 9.3 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「A Weather Way」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式會自動偵測所在地區並顯示當地的天氣資訊在下方就可以看到 48 小時的逐小時天氣預報向上滑動則可切換一週預報。

點入右上角的設定在下方的「Units」可修改顯示單位「Locations」可用關鍵字加入其它的地區在首頁向左滑就可切換查看不同的地區。

如果想要加入不同的行程或是調整日常的行程可以點入「Edit Daily Routines」。

若選擇新增行程還可以再選擇要使用城巿背景或鄉村背景。

因為我想新增一個一日遊的行程所以選擇鄉村背景。上半部的小圖都可以拉到下面擺放包含建築物、交通工具、各種活動、運動……等拉到下半部後再可以左右拖曳調整時間點。選錯圖示的話拖曳向上拉即可刪除。

完成後點擊左上角的文字為行程命名後再點擊前方的「＜」回到列表。

每個地區都可以設置不同的行程例如我的一日遊是要在星期六的台南永康進行所以先切換到台南永康的天氣預報畫面點擊右上角進入設定再點入「Saturday」。

就可以選擇「一日遊行程」回到天氣預報畫面拖曳到明天星期六的預報就可以看到下午本來預計到民宿放行李後要騎鐵馬到處晃的計劃竟然會遇到下雨啊～～～（好的大概就是這個感覺是否該為明天沒有真的要出遊而慶幸呢？XD）