另類數獨！「Number Puzzle Hexa」的六角數學習題（Android）

「Number Puzzle Hexa」是一款很好玩的數學解謎遊戲透過拼湊數字磚塊滿足指定總和即可過關一開始的難度很低，

算是給玩家們練功熟悉用的之後的謎題就會越來越錯綜複雜越玩會越有數獨的感覺。

遊戲分為 7 個主題超過 300 個關卡每完成一個主題就能收集到一隻動物並獲得金幣獎勵在關卡中每隔幾關也可以從禮物盒中獲取金幣而這些金幣將可以用來購買提示幫助玩家們更順利的過關。

遊戲中所使用的數字磚塊預設是像骰子一般的點數若覺得玩起來有障礙的話也可以改為阿拉伯數字比較容易辨識。遊戲盤的設計是由一個個六角形所組成的看起來就像是蜂巢一樣也因為這樣的結構讓謎題中的算式會產生相互牽連的關係這也是遊戲最迷人的地方啦！推薦給喜歡解謎遊戲的朋友一起來玩哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Number Puzzle Hexa

Number Puzzle Hexa 軟體語言： 英文

英文 開發人員： XLsoft

XLsoft 官方網站： http://www.xlsoft.co.kr/

http://www.xlsoft.co.kr/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Number Puzzle Hexa」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點擊「Play」進入第一個主題的第一關前面都是教學關或是難度很低的謎題可以先熟悉一下遊戲玩法。下方的數字磚塊就是玩家可以運用的將數字磚塊放到遊戲盤中完成算式即可過關。

當你卡關時可使用右下角的提示功能花費 45 枚金幣就能取得一個磚塊提示。

若覺得骰子點數不太好辨識的話隨時都可以點擊左上角的暫停按鈕切換成阿拉伯數字。

接著是組合算式下圖的謎題當中總和 2 與總和 4 共用了其中一個磚塊該怎麼擺才能讓兩個算式都成立呢？

遊戲每隔幾個關卡就可以打開一個禮物盒可獲得不等的金幣。

當完成整個主題時就可以收集到一隻可愛的動物打開相簿就可以從禮物盒取得獎勵囉！

遊戲共有 7 個主題需依序完成才能解鎖謎題也會越來越有挑戰性唷！