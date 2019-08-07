找飯店、找民宿？ Google Maps 把全世界的旅館都放上去了！（訂房比價一次找個夠）

前一陣子常常會在電視上看到「找飯店Trivago」的廣告雖然不知道他們這樣瘋狂花錢買廣告到底有沒有辦法回收，

不過能把自己的廣告洗到變成 PTT 流行語也是夠厲害的。

實際上如果你想規劃旅遊行程、尋找觀光景點或當地的民宿、飯店只要在 Google 地圖上輸入幾個字就能找到一堆有用的資訊。

尤其在搜尋旅館、飯店等功能上比起以前只單純在地圖顯示名稱的方式多了很多超方便的篩選工具譬如說可以自訂房價範圍、指定入住與退房日期、設定一間房住幾個人…再依照關聯性、評分或價格來列出最適合的房型或旅社。

點進去每一家飯店或民宿的頁面會依照不同訂房網站列出多個不同的價格或優惠包含 Agoda, Booking, Priceline, Expedia, Trip, Hostelworld, TripAdvisor 與 Hotels.com, Trip.com… 等十多家訂房比價網站。除此之外還能依照個別需求找出提供特定設施的旅館如免費停車、免費 WiFi、游泳池、寵物友善、親子友善…等。

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最重要的是Google Maps 上面還有一堆網友實拍的照片、影片比起一般旅館官網或訂房網站夢幻仙境般的宣傳照網友自己拍的實際多也安心多了。另外一個重點就是 Google 上面的留言除了看整體評價之外記得把「最新評價」與「評分最低」兩個拉出來看是不是「奧梨阿假蘋果」都能看出一些端倪。

網站名稱： Google Maps

Google Maps 網站網址： https://www.google.com.tw/maps/

https://www.google.com.tw/maps/ 搜尋關鍵字：飯店、民宿、住宿、旅館、hotel、motel

使用方法：

第1步 開啟 Google 地圖網站直接在搜尋框輸入「飯店」、「住宿」、「旅館」或「宜蘭民宿」、「台南旅社」… 等跟住宿有關的關鍵字即可在地圖中看到該區域的全部飯店或旅館。

地圖上藍色、綠色方框中的數字指的是房間的價格會依照入住人數、時段等差異顯示不同價格。



第2步 可設定入住與退房日期、房客數、價格範圍與其他條件來篩選每個飯店點進去就可以看到其他訂房網站或住宿比價網站的價格與優惠資訊再點進去就能馬上訂房。



第3步 在確定之前建議先瀏覽一下網友拍的照片與 Google 街景圖的周遭環境及建物外觀透過這些實拍照片來判斷該住宿點是不是符合你心中的預期。



第4步 另外還有網友評價及相關訊息都一定要先仔細看看避免花錢受氣。