手機也需要排毒？！「Detoxify.app」用假的 App 圖示取代已上癮的 App！

手機眾多的 App 裡是否總有幾個是會讓你忍不住想一直打開看一直想掛在上面玩的？明明知道不應該卻又無法克制，

那麼你就是上癮了。

如果想讓自己遠離這些上癮的 App不妨來「Detoxify.app」做一個假的 App 圖示取代它這樣當你點擊 App 圖示想打開時就會開啟一個網頁上面會記錄已經打開這個假 App 幾次並可以自訂一句提示語提醒自己該專心工作、念書或是休息。

「Detoxify.app」是一個網頁服務不需要安裝任何的應用程式到手機中只會加入所選擇的超真實 App 圖示來取代手機中原本的例如讓你上癮的是 Instagram就在網頁中用關鍵字搜尋找到 Instagram 的 App 圖示後加到手機桌面上即可然後將真的 Instagram 圖示從手機桌面刪除（Android）或統一收到某個資料夾中（iOS）這樣當你想點開桌面上的 Instagram 時就會變成打開「Detoxify.app」的網頁。

要記得只是將 App 圖示從桌面刪除不是移除整個 App 哦！不然真的有空想看一下就沒得看了。當然若想徹底擺脫的話就鼓起勇氣移除吧！！除了常見的 App 外遊戲也可以找得到總之都可以輸入關鍵字找看看哦！

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iOS 的設定方式：

第1步 用 Safari 開啟網頁後輸入關鍵字查找需要的 App 圖示。

第2步 接著點擊「分享」按鈕選擇「加入主畫面。

第3步 按下「新增」就可以看到一個假的 App 圖示出現在桌面上。右圖的兩個 Facebook 完全分不出真假吧？

第4步 如果點擊桌面上的假 App 圖示就會開啟網頁可看到己點開假 App 幾次第二排的提示語可點入修改成自己想要的文字內容。

Android 的設定方式：

第1步 一樣在手機開啟網頁找到想要加入的 App 圖示後可點擊「Install」或點擊下方的「將 xxx 新增至主畫面」。

第2步 按下「新增」後就會在桌面加入一個假 App 圖示然後就可以將原本的 App 從桌面刪除如果想徹底擺脫的話就直接移除程式吧！

第3步 點擊假 App 一樣會開啟網頁顯示已開啟次數也可以自訂提示語。

第4步 除了常見的應用程式外也可以用關鍵字找到其它的應用程式。