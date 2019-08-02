要劈腿誰不會？！來「一字馬訓練」30 天後讓你劈好劈滿！（Android）

劈腿又稱一字馬通常有在練體操、瑜伽、舞蹈……等運動的人大多都可以做出這個動作還有小朋友筋還很軟的也可以輕鬆的做到，

但如果平常沒有運動習慣也沒有在拉筋的就千萬不要輕易的嘗試劈腿一勉強可能就會受傷的哦！

如果真的很想讓身體可以增加柔軟度甚至有一天可以輕鬆的使出劈腿動作的話就跟著「一字馬訓練」裡的課程逐步的練習在安全的範圍中慢慢的伸展總有一天就能真的劈下去了千萬不要心急。

程式裡規劃了 30 天的課程每天只要花 10 分鐘的時間跟著課程中的動作練習無論是初學者、男生還是女生、大人還是小孩都可以使用每個動作都有詳細的說明與影片教學在運動時也有語音引導與倒數計時並會為使用者記錄運動進度還能設定提醒避免忘記跟著課程按部就班持之以恆慢慢的就能感受到身體給你的反饋唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 一字馬訓練

一字馬訓練 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Leap Fitness Group

Leap Fitness Group 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「一字馬訓練」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式會有一些介紹與注意事項的提醒按下「OK」後選擇自己目前的程度從沒訓練過的建議都從「BEGINNER」開始曾經練過的朋友則可依目前可劈腿的角度去選擇。

第2步 接著設定想要的提醒時間後就可以正式進入課程列表。不過預設是英語介面可切換到右下角的「Me」去設定其它的語言。

第3步 設定完成後就可以開始進行訓練了。點入「第 1 天」可看到課程中所包含的動作每一個都可以先點入了解動作的說明與執行方式還可查看影片（需連網）先熟悉後再按下「開始」。

第4步 在開始時會提示使用者需先進行熱身唷！接著就可以從第一個動作開始跟著語音的引導來進行訓練。

第5步 如果在訓練當中對動作有疑問的話一樣可以點擊右上角的按鈕查看相關的說明與影片示範計時則會自動暫停。

第6步 每個動作中間都會有休息時間休息後再接續進行下一個動作。有些動作還分為兩種版本可依個人的身體狀況來做切換哦！

第7步 完成訓練後會記錄時間與熱量消耗等資訊下方還可輸入體重、身高以便計算 BMI 指數。

第8步 每次的訓練都會被記錄下來在「報告」裡可查看更多的相關紀錄。

第9步 如果有些動作想自行特訓的話可到「鍛煉」自己安排訓練計劃加入指定的動作並設定秒數就能創建新的訓練計劃。