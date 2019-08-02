「Favo!」玩起來莫名爽快的三色消消樂（iPhone, Android）

「Favo!」是一款很容易上手而且沉迷的解謎遊戲在六角蜂巢型的遊戲盤中玩家需擺入各種造型組合的三色方塊，

將同色方塊連在一起就能累計數量不過在這個階段也只能累計數量還不能將方塊消除需利用方塊升級時所獲得「合併方塊」才能將同色相連的方塊合併縮小為一格以便取得更多擺放的空間。

在「無限模式」中玩家可持續不斷的挑戰自己的最高分但當遇到沒有任何空間可以再擺入新的方塊時遊戲就會被迫結束。而在「挑戰模式」裡依難度區分共有 750 個關卡每個關卡都有過關目標透過收集方塊數量來消除小幽靈全數消滅即可過關。

每回方塊升級或是成功消除小幽靈時都可獲得「星星」每 10 顆星可解鎖一種新的方塊圖案雖然顏色還是紅、藍、綠但變換不同的圖案也算為遊戲帶來不同的視覺樂趣。另外過關時可獲得「鑽石」這些鑽石可在無限模式沒有空格的時候使用「掃把」一鍵消除未被合併的方塊可爭取更多獲得高分的機會哦！

整體難度並不高但需要耐心安排方塊擺放的位置否則亂放的話很快就會因為塞滿而無法再繼續玩下去了喜歡拼圖解謎遊戲的朋友一定要來玩啊～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Favo!

Favo! 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： flow Incorporated

flow Incorporated 官方網站： https://flowgdd.com/favo/

https://flowgdd.com/favo/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開始會有遊戲教學將下方的方塊擺放到畫面中的蜂巢遊戲盤中擺放前可點擊變換方塊的顏色排列以便取得更好的擺放組合。

同色相連就可累計數量若可讓兩色或三色同時累計數量就能激發 Combo 連鎖獲得 2 倍或 4 倍的方塊數量。

當上方的方塊數量累計額滿時就會升級並出現「合併方塊」將合併方塊與同色的方塊相連即可將方塊合併縮小至一格中就能空出更多可以擺放方塊的位置。

當遊戲盤客滿無法再加擺入新的方塊時就會跳出「一鍵消除」的視窗可使用鑽石來清除未合併的方塊。第一次可免費使用之後就會需要鑽石。

若不使用鑽石清除就只能被迫結束遊戲了。每回升級都可以獲得「星星」點擊右上角可進入方塊列表可使用星星數來解鎖新的方塊圖案。

除了無限模式外也可以點擊左下角的「Challenge」挑戰所有已解鎖的難度關卡。

每個難度都有包含多個關卡需依序過關才能解鎖關卡圖案。每個關卡都會有需要消滅的幽靈數量達成才能過關。過關就能獲得「鑽石」。