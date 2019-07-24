Animated Knots 用動畫教你綁出近 200 種繩結

我們的生活當中與「繩結」脫不了關係只要想將兩個東西連結在一起就可能會需要運用到繩結，

例如最常用到的就是單結、蝴蝶結或是男生穿襯衫打的領帶也算是繩結的一種。

不過是繩結的綁法有超多種類而且根據使用目的的不同也會需要使用不同的繩結如果想要多學習一些這方面的技能可以到「Animated Knots」這個網站來自學一下。它是一個專門提供繩結動畫教學的網站包含近 200 種不同的繩結教學讓你一次學個夠！

網站將繩結區分為四大類型有攀登、划船、釣魚以及童軍結另外也可以活動種類或繩結類型來尋找想要學習的繩結綁法。每個繩結都有提供清楚的步驟動畫還可調整播放速度或是改用手動切換讓使用者可依照自己的節奏跟著動畫一步一步打出正確的繩結。

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網站名稱： Animated Knots

Animated Knots 網站網址：https://www.animatedknots.com/

網站畫面：

開啟網頁就可以在上方看到四個基本的大分類可依想要學習的繩結用途來查找。

或也可以在右上方依活動種類或繩結類型來查找。

點入分類即可看到繩結列表。

選擇想要學習的繩結就可以看到動畫教學在動畫左下角可點擊調整播放速度或是也可以停止自動播放點擊下方的左右箭頭來手動切換。

網站也有教怎麼打領結與領帶哦！