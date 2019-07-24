「SALLYLAND 2048」收集數字地磚，打造更熱鬧可愛的莎莉世界！（iPhone, Android）

「2048」真的算是有點老梗的遊戲類型不過搭上了可愛的莎莉怎麼能不來玩一下呢？「SALLYLAND 2048」的基本玩法就是很經典的 2048 遊戲不過它的特別之處在於玩家必須透過收集各種數字地磚來解鎖更多城巿的裝飾品！

例如必須集滿 200 個數字「8」地磚才能解鎖粉色販賣機，

而這些裝飾品會每隔一段時間自動產出金幣裝飾品解鎖的越多金幣的獲得率就越高存滿足夠的金幣就能購買各種遊戲角色每個角色都有其獨特的技能像是可以摧毀指定地磚或是返回上一步等幫助玩家可以玩的更順利。

不過主要的遊戲還是在玩 2048尤其購買角色金額有點高這感覺沒有一點腦粉的熱情似乎很難持續下去啊！喜歡莎莉的朋友來挑戰看看吧！（我是說耐心的部份）

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SALLYLAND 2048

SALLYLAND 2048 軟體語言： 英文

英文 開發人員： LINE Friends Corporation

LINE Friends Corporation 官方網站： https://www.linefriends.com/

https://www.linefriends.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟後在歡迎畫面點擊一下就能進入遊戲開始 2048。上下左右的滑動結合兩個相同的數字進行升級逐步的將數字疊加到最高。

遊戲可以一直進行直到沒有任何地磚可合併且沒有空格可以新增地磚後遊戲就會終止然後結算成績如果有網路連線的話還能看到自己的排名百分比哦！

點擊畫面上的「購物車」就可以開啟選單「Sally」下的都是待購買的遊戲角色各具技能。「Land」裡則是數字地磚的收集進度達指定數量即可解鎖裝飾品並可自動定時產出金幣。

雖然在雙平台都有網友評論遊戲玩起來似乎有些問題不過我都有測試過是可以玩的所以想玩的朋友可以放心下載哦！