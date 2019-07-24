Cupace 超簡單快速的人臉照片剪貼器（Android）

一般要製作合成照片通常都會想到使用 Photoshop不過若你只是單純想在人臉上搞怪一下，

倒是可以來參考看看這款「Cupace」照片編輯工具。

它是一款專門用來剪貼人臉的工具你可以快速的剪下照片裡的人臉並將其貼在另一張照片中而且所曾剪下的臉部照片都會被保存在內建的人臉相簿需要時即可重覆利用不需再重新剪輯。

在合成編輯器的部份除了可以將剪輯的人臉合成到任何照片中還可加入另一張照片、表情符號貼紙或是文字人臉的部份可透過亮度、對比與色溫三個簡單的工具讓膚色可以與背景的照片更加融合對於喜歡幫人換臉（嗯？）的朋友來說是一個超方便的編輯工具哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Cupace

Cupace 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Picmax

Picmax 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Cupace」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式請跟著畫面上的圈圈提示點擊看完使用說明。

第2步 點擊「Cut Face」選擇要從哪裡選取照片。

第3步 選擇照片後可先將多餘的部份裁去接著就能開始圈選臉部範圍。可用兩指斜拉放大更容易選取細節。

第4步 圈好後就可以點擊「SAVE」再點擊「CROP」確定剪下。

第5步 接著可以調整一下影像邊緣的羽化程度然後按下「SAVE」。

第6步 切換到「Paste Face」選擇要開啟背景照片的方式。

第7步 選擇背景照片後就可以在下方加入想要的人臉。加入後即可調整大小、位置、角度。

第8步 上方還能使用水平翻轉、複製以及亮度、對比、色溫的調整工具讓人臉可以與背景照片更融合。

第9步 「Photo」可加入其它的照片；「Sticker」裡則有許多表情符號可以做為貼紙使用。

第10步 「Text」可加入文字有非常多的英文字體可選擇也可以調整字體、外框顏色以及透明度、對齊方式。

第11步 文字加入後一樣可以調整位置、大小與角度最後按下右上角的「SAVE」即可儲存編輯後的照片並可直接選擇分享。