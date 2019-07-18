「Pomofocus」免安裝！網頁版番茄工作鐘，可搭配 To Do List 使用！

「番茄工作法」是一種時間管理方法可用來提高工作或學習的效率相信許多朋友都已親身體驗過它的好處，

而要使用這個方法就需要搭配計時器如果你的工作是需要長時間坐在電腦前的那麼可以使用看看這個線上免安裝的「Pomofocus」番茄工作鐘。

「Pomofocus」提供的介面非常簡潔而且配色舒適計時器的部份分為工作、短休息與長休息三種預設為 25 分鐘、5 分鐘及 15 分鐘也開放讓使用者自行調整時間的長短啟動計時器後就能開始專心工作時間到時會有響鈴通知並自動切換到短休息的畫面。

在網頁下方還有任務清單可以設定輸入今天必須完成的工作項目並預計完成每項工作所需要的番茄鐘次數網頁就會自動計算蠻有提醒的作用哦！若想嘗試看看番茄工作法又不想另外安裝程式的話就可以考慮使用它哦！

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網頁畫面：

第1步 開啟網頁預設顯示工作計時器點擊右上角的「Setting」可以修改計時器的時間。

第2步 接著可以點擊下方的「Add Task」將今天必須完成的工作項目輸入進去並為每個工作輸入預計所需的番茄鐘次數。

第3步 設定完成後就可在下方看到預計完成所有工作的時間。點擊「START」即可開始工作。

第4步 時間結束時會響鈴通知並會將畫面切換至短休息點擊「START」後就可以起來動一動或是瀏覽一下其它有趣的內容待休息結束後再繼續努力工作。

第5步 在經過工作與短休息的四個循環後就會進入一次的長休息預設時間是 15 分鐘。