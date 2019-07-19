3D 立體的接水管遊戲～Flow Water Fountain 3D Puzzle（iPhone, Android）

接水管遊戲算是蠻經典的遊戲類型玩法簡單有時玩起來也挺燒腦的，

對喜歡靜態動動腦的玩家來說是蠻有吸引力的遊戲而這款名字有點長的「Flow Water Fountain 3D Puzzle」是一款 3D 立體的接水管遊戲不過它主要是需將水引入各種的噴水池中。

遊戲分為 9 種難度共有 450 個關卡開放 300 個關卡讓玩家們免費體驗每個關卡都至少有一個出水口需利用石造水道將水一步步引向噴水池讓水池能成功綻放美麗的水花即可過關。

隨著難度的提升關卡中會陸續出現固定的通道、兩種以上不同顏色的水池或是更錯綜複雜的水道設計這全都會讓人越玩越上癮而且立體的視角比起一般的接水管遊戲玩起來更加有趣喜歡此類遊戲的朋友一定要來玩玩看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後點入「PLAY」。

 

接著可以選擇難度建議還是從「BASIC」開始玩。每個難度都有 50 個關卡需一一突破。

 

進入關卡後就可以開始移動石造水道將出水口的水引流至噴水池處。

 

拿起通道後必須靠影子來確定位置。

 

成功接通後就可以過關囉！

 

後續關卡會慢慢的加入更多有趣的元素像是必須接通兩個水池、固定不動的水道、兩種以上不同顏色的水池、更困難的水道設計……等越玩越有趣哦！

 

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