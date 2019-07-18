裝修靈感、居家擺設建議「100 室內設計」有上萬美圖、眾多風格可參考！（iPhone, Android）

無論是買新家、租新房還是家裡的擺設、裝潢想久久來一次大改造都會可能會需要參考一些風格設計、裝修建議除了買居家裝潢雜誌或是在網路上搜尋相關的資訊外，

也可以到「100 室內設計」來獲取更多的靈感。

它是一個專門提供各種新家設計、老屋翻新的裝潢資訊類 App有上萬的圖庫可讓使用者參考無論你喜歡哪種風格、想要參考何種空間設計、哪種類型的屋況都可以透過明確的條件來做篩選找到最符合想像的設計案例甚至還會提供完整的設計師資訊要找到契合的設計師就更加容易了！

而除了圖庫外在程式中也收錄了許多的設計文章你可以透過案主的心得分享或設計師的詳細解說更深入了解每個設計案例的心路歷程了解其設計的優缺點與難易處未來在自家的設計改造上也許就能激發出更多不同的火花哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 100 室內設計

100 室內設計 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 數字科技股份有限公司

數字科技股份有限公司 官方網站： https://www.100.com.tw/

https://www.100.com.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次進入有簡單的介紹接著會詢問使用者的身份類型以便推薦更符合需求的內容。

內容主要分為圖庫、文章與設計公司在「圖庫」的部份可利用上方的篩選器選擇喜歡的風格、想了解的空間類型……等找出最符合需求的設計案例。

接著就能點擊圖片查看更多相關的設計圖庫下方還會提供設計師的聯絡資訊。

「文章」的部份也有相當多的內容可以閱讀參考一樣有篩選器可使用透過文章可更深入了解每個設計案例哦！

「公司」則可依目前的定位提供所在城巿附近的設計公司資訊並提供作品與相關的介紹對於要尋找設計師的朋友來說會蠻有助益的。

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