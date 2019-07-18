是時候展現畫畫天份了！NeuralDraw 你畫我猜 30 秒快節奏遊戲（iPhone, iPad）

「NeuralDraw」算是一款很常見的你畫我猜塗鴉遊戲收到題目的 30 秒之內必須畫出圖案讓 AI 能夠猜出你在畫什麼即可過關連續完成的題目越多，

可獲得的分數越高就能成功擠進玩家排行榜讓其他玩家見識你的厲害！

題庫目前有超過 350 個包含動物、食物、運動用品、各種生活中常見的物品……等如果在時間內沒辦法讓 AI 猜出答案這回合遊戲就會結束並依照所獲得的分數顯示在排行榜中無論是很會畫畫或是只會亂塗鴉的朋友都可以來挑戰。

不過由於程式為英文介面對英文不太好的人來說也許會產生一點障礙因為有時並不是畫不出來而是根本就不知道題目的意思啊～～～但可藉此多認識一點英文單字也是不錯的哦！喜歡塗鴉的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： NeuralDraw

NeuralDraw 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Halcyon Products SRL

Halcyon Products SRL 官方網站： http://neuraldraw.com/

http://neuraldraw.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「NeuralDraw」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

要參與塗鴉比賽需先登入 Facebook 帳號登入後就可以看到得分排行榜按下「Start new game」就可以開始進行挑戰了！

初次挑戰會有相關的玩法說明按下「Let’s start」就可以看到題目了倒數後就需在 30 秒內畫畫讓 AI 猜出。

進入畫布後就可以開始畫畫如果覺得畫的不好可使用下方的「橡皮擦」全部清除重畫。在時間內讓 AI 猜對答案即可再進入下一題。

如果在 30 秒無法猜出答案遊戲就會結束並會將你剛剛所畫的題目都列出來可點擊「Share」將塗鴉分享給好友欣賞。