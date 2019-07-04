數字建築遊戲「Color Land」這次不填色，而是填入各種美麗的 3D 建物！（iPhone, Android）

大家都知道著色遊戲有著讓人放鬆心情、療癒身心的效果但只是單純的著色是否已經無法引起你的興趣了呢？「Color Land」將數字著色遊戲加入了 3D 立體以及建築的概念讓大家不止是依照數字來填色，

而是可以填入各種美麗的人事物哦！

它延續了數字填色的操控方式依格子中的數字填入對應的選項即可完成一個美麗的立體景色每一塊土地都必須經過三個圖層的疊加從基底的草地、雪地或水池然後再加上樹木花草最後放上人物與動物後即可完成每個關卡皆可獲得 3 顆星。

遊戲可以順順的玩沒有什麼困難的地方因此為了怕大家太過於沉迷所以每玩一個關卡必須付出一個「包裏」當「包裏」用完時就需休息等待它自動補回。而在關卡的最後一個圖層所使用的填色選項都必須用金幣來換取遊戲每小時會自動產生一定的金額星數收集的越多金幣產出的金額就越高。

目前共有 14 個場景每個場景又裁切成許多小塊土地讓你可以慢慢的玩逐步的將這些場景填入多彩多姿的景色是一款好玩、殺時間又不會讓人沉迷的小遊戲唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Color Land

Color Land 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Jelly Button Games LTD

Jelly Button Games LTD 官方網站： https://www.jellybtn.com/

https://www.jellybtn.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲會直接從教學開始點擊下方想要填入的色號在土地上就會將該色號提亮方便填色。直接在色號上滑動即可快速填色。

填完第一個圖層後接著進入第二層花草樹木的部份一樣依照色號一一填入。此時場景的樣貌就漸漸的明朗了。

最後一個圖層要放入人物或是動物的部份這裡就需要花費金幣了。完成整個關卡就過關囉！

接著再繼續選擇其它的土地關卡不過每次進入關卡皆需扣除一個「包裏」。

將教學關卡完成後就可以切換到場景列表開始正式的關卡。透過收集星數可以陸續解鎖後面的場景主題。

正式的場景裡就會將土地切分成很多塊可以慢慢玩。但是當「包裏」用完時就必須等待回補或是在左下角點擊觀看廣告來取得。左上角的「SYTLE my TILE」透過累積星數也可以獲得一些小獎勵哦！