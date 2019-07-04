[限時免費]「Smart Cut」好聰明的照片去背合成工具（iPhone, iPad）

「Smart Cut」是一款限時免費中的照片去背合成工具它去背方式就如同名字一般有智慧先簡單將想要去背的主體大致框選起來，

程式就會自動判斷主體的界線與背景的色差越大自動去背的效果就越好。

若去背的結果還不甚滿意就可以再手動標示出前景與背景讓去背的效果更加完美。去背後還有六種功能可以選用除了可將去背的主體儲存成透明背景的 PNG 圖檔貼紙外也可以直接接續與其它照片進行合成製作出各種趣味的合成照但很可惜的是針對變成貼紙的主體僅可調整透明度與使用鏡像功能缺少了亮度、對比……等細項的影像調整工具否則合成的照片會更加逼真。

另外還可以將主體的範圍挖空變成透明區域或是在主體的範圍加入其它的照片創造出一種類似剪影的效果。也可以單純選擇將背景模糊化或是套用色彩飛濺的特效操作上都相當簡單唷！想幫照片去背又怕手殘的朋友建議可以嘗試看看！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Smart Cut

Smart Cut 軟體語言： 日語、簡體中文、英語、韓語

日語、簡體中文、英語、韓語 開發人員： kyoung hee park

kyoung hee park 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Smart Cut」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 從相簿選取想要編輯的照片然後可以進行簡單的裁切與轉向。

第2步 直接大範圍的框選出想要去背的主體按下「Cut」程式就會自動進行去背。

第3步 若有發現一些小地方沒有選取好可再使用「＋」將前景選取起來、「－」選取背景然後再按下「Cut」。

第4步 處理的差不多後點擊「Next」就能選擇想要接續處理的動作。

第5步 選擇「Sticker」可幫主體加上描邊後再儲存為透明背景的 PNG 圖檔。

第6步 選擇「Sticker + Composition」就可以點擊右下角在相簿中選取要合成的背景照片可調整主體的鏡射方向與透明度用兩指斜拉可調整大小與旋轉角度。

第7步 選擇「Hole」就只會把主體範圍挖空「Hole + Composition」則可點擊右下角填入其它的照片。

第8步 「Background Blur」可調整背景模糊的程度也可以反過來模糊主體。

第9步 「Color Splash」色彩飛濺效果也是一樣可調整曝光度外也可反過來套用在主體身上。

合成照片真的很好玩呀！每次介紹此類的 App 就忍不住大玩一番不過這款 App 真的很可惜少了基本的影像調整工具所以在選擇合成的背景照片時必須注意光線的部份才不會太過失真哦！