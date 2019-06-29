[限時免費]「百變時鐘」風格簡約、設計素雅的桌上鐘（iPhone, iPad）

有些人會將手機螢幕顯示大大的時間把它做為桌上鐘來使用其實這樣的做法除了可以方便隨時查看時間外，

也可以降低想滑手機的衝動讓螢幕上的時鐘直接來提醒我們該把握時間先將眼前的工作或該做事情完成！

如果你正想找個桌上鐘 App 來使用這款限時免費的「百變時鐘」還蠻不錯的它並不是數字鐘而是指針時鐘的設計包含了 11 款的時鐘樣式可選擇而且可以自由搭配背景的桌布顏色組合出一款最合你意的桌上鐘。

顏色的部份分為純色主題與漸層主題目前共有 34 種顏色可選擇未來還會再加入各種紋理的擬物主題左右滑動即可切換不同的時鐘樣式上下滑動則可調整螢幕亮度在畫面左下角還有日期、農曆可以參考唷！喜歡極簡風格的朋友可以嘗試看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 百變時鐘

百變時鐘 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： jianwen zhang

jianwen zhang 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「百變時鐘」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

在畫面上左右滑動可切換不同的時鐘樣式不過限時免費下載只提供兩款可試用。上下滑動可調整螢幕亮度。

點擊右上角的按鈕可進入「時鐘商店」可預覽其它的時鐘錶面設計。

點擊左上角進入「設置」可設定是否要「屏幕常亮」。點入「主題商店」則可選擇喜歡的背景顏色。