2016/12/25 更新：軟體版本更新至 v1.82 最新版。

家裡一堆音樂 CD，該怎麼把他轉成 MP3 或其他格式的音樂檔、放到手機或 iPad 上聽呢？

CDex 是個操作簡單的 CD 轉檔、音樂擷取工具，主要功能就是幫我們將音樂 CD 轉成 MP3, WAV, Ogg, FLAC, AAC, APE…等等各種格式的音樂檔，或將音樂檔轉成其他格式。除了內建的幾種音樂編碼器之外，我們也可自行選取、使用不同版本的其他 Encoder 來壓縮音樂檔，做出更符合自己需求的音樂檔。

跟其他類似軟體一樣，CDex 也可以直接擷取 freeCDDB 上的線上音樂資料庫，直接幫我們將專輯名稱、歌曲名稱、歌手名稱…等各種資訊寫入音樂檔的資料夾、檔案名稱或 ID3 等標籤中，亦可自行設定轉檔好的音樂檔的目錄與名稱等結構，還能自動建立 M3U, PLS 等播放清單。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： CDex

CDex 軟體版本： 1.82

1.82 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文、日文..等多國語言版

繁體中文、簡體中文、英文、日文..等多國語言版 軟體性質： 免費軟體（GNU GPLv3）

免費軟體（GNU GPLv3） 檔案大小： 19.4 MB

19.4 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://cdex.mu/

http://cdex.mu/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好軟體、啟動 CDex 程式後，先點一下「Options」再從「Select Language」選單中點選「Chinese_(Traditional)」繁體中文語系，將軟體切換成大家慣用的中文界面。

第2步 接著按「選項」→「設定值…」，開啟設定畫面。

第3步 開啟「CDex 組態」視窗後，在「檔案名稱」選單中找「WAV -> MP3」跟「錄製的音軌」並設定好轉檔完成後的檔案儲存位置。

第4步 接著在「遠端 CDDB」選單中的「電子郵件」填入隨便一個 Email 帳號，記得要做這個步驟，才能在轉檔前順利從 freeCDDB 下載 CD 音軌的相關資訊。

第5步 開始轉檔前，可以按一下「CDDB」→「讀取遠端 CDDB…」，試著搜尋比對看看該張 CD 是否已經有人幫他建立好專輯資訊了，如果有的話，會自動下載、填上歌曲名稱、歌手、專輯..等等相關資訊。

第6步 接著選取你要轉檔的歌曲，使其反白後按一下右邊的按鈕，看是要轉成 WAV 檔或以你事先選好的編碼器壓縮成其他格式的音樂檔。

第7步 另外還有個「錄製部份音軌」的功能，可以讓我們只擷取某個音軌的某一段內容下來、存成音樂檔。

第8步 另外也可將其他音樂檔轉成 WAV 或其他格式。